Sono sette le zone che saranno interessate dai lavori. Il Comune: «La nostra azione amministrativa è rivolta esclusivamente al bene della cittadinanza»

Partono i lavori di ammodernamento dei parchi gioco comunali. Il 6 maggio 2026, la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco, On. Sandro Principe, ha approvato la Deliberazione 125, che contiene il piano esecutivo per l’ammodernamento e il rifacimento delle aree ludiche destinate ai bambini dagli zero ai sei anni di età. I fondi, destinati all’acquisto e all’installazione di giochi e attrezzature ludiche, ammontano a 54.141,04 euro, tra il costo dei lavori (43.267,52 euro), le spese per la sicurezza (1.081,69) e le spese fiscali e legali (9.791,83 euro).

Sono sette le zone interessate dai lavori: Piazza Italia, nel Villaggio Europa, dove verranno sostituiti i giochi rimossi per obsolescenza; Piazza Garibaldi, nel Centro Storico; Viale dei Giardini; Via Belgrado; Via Bari; Piazza Unità d’Italia, in via Fratelli Bandiera; La pertinenza esterna all’Asilo Nido “Peter Pan”: I lavori termineranno in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. »Questa iniziativa ribadisce la vicinanza dell’Amministrazione Principe alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Questi progetto è il frutto di una collaborazione stretta tra settori (Welfare e Lavori pubblici) e conferma ancora una volta il pragmatismo di un’azione amministrativa rivolta esclusivamente al bene della cittadinanza», si legge in una nota firmata dall’amministrazione comunale.