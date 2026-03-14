Ordinanza della Polizia Municipale: nuovo percorso fino alle 7 del 20 marzo 2026. Possibili ulteriori variazioni in caso di forte afflusso pedonale
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Per la Fiera di San Giuseppe 2026, Amaco comunica una variazione temporanea del percorso della linea CVA. L’azienda informa che, in seguito all’Ordinanza della Polizia Municipale 098/P.M. – 2026, la deviazione scatterà da domani 14 marzo e resterà in vigore fino alle ore 07:00 del 20 marzo 2026.
Il percorso alternativo della linea CVA
Durante il periodo di modifica, la CVA effettuerà il seguente tragitto: Piazza Sila – Viale Crati – Torrevecchia – Via F. Adami – Largo delle Donne – Piazza Cundari – Via Popilia – Via Bari – Rotatoria – Piazza G. Mancini – Rotatoria – Via Popilia – Piazza Cundari – Largo delle Donne – Via F. Adami – Viale Busento – Piazza Sila.
Amaco precisa inoltre che, in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale, le linee esercite dall’azienda potrebbero subire ulteriori modifiche di percorso per esigenze di sicurezza e viabilità.