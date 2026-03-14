Per la Fiera di San Giuseppe 2026, Amaco comunica una variazione temporanea del percorso della linea CVA. L’azienda informa che, in seguito all’Ordinanza della Polizia Municipale 098/P.M. – 2026, la deviazione scatterà da domani 14 marzo e resterà in vigore fino alle ore 07:00 del 20 marzo 2026.

Il percorso alternativo della linea CVA

Durante il periodo di modifica, la CVA effettuerà il seguente tragitto: Piazza Sila – Viale Crati – Torrevecchia – Via F. Adami – Largo delle Donne – Piazza Cundari – Via Popilia – Via Bari – Rotatoria – Piazza G. Mancini – Rotatoria – Via Popilia – Piazza Cundari – Largo delle Donne – Via F. Adami – Viale Busento – Piazza Sila.

Amaco precisa inoltre che, in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale, le linee esercite dall’azienda potrebbero subire ulteriori modifiche di percorso per esigenze di sicurezza e viabilità.