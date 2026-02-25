Il comitato accoglie l’adesione comunale alla pace fiscale ma chiede miglioramenti nei servizi, più videosorveglianza e un progetto per rilanciare la Villa Nuova di Corso Umberto

Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio comunale di Cosenza di aderire alla misura della pace fiscale, che prevede forme agevolate di pagamento e rottamazione dei tributi locali. Una scelta ritenuta positiva «perché facilita il rapporto tra cittadini e amministrazione, alleggerendo il peso dei debiti e promuovendo regolarità fiscale».

Accanto all’apprezzamento arriva però anche una richiesta diretta al sindaco: «È necessario mettere mano al servizio carente offerto da Municipia, che al momento non favorisce il rapporto con la cittadinanza». Il comitato segnala criticità legate alla gestione dei tributi, ai tempi di risposta e alla fruibilità dei servizi, chiedendo un intervento strutturale per rendere più efficiente il sistema.

Valutazione positiva anche sul fronte sicurezza: «Bene la videosorveglianza, ma chiediamo l’installazione soprattutto nel nostro quartiere». La richiesta riguarda un potenziamento delle telecamere nell’area sud della città, considerata dal comitato strategica per prevenzione e deterrenza.

Il punto centrale della nota riguarda però la riqualificazione della Villa Nuova, situata su Corso Umberto. «Non servono grandi investimenti — scrive il comitato — basterebbero poche centinaia di migliaia di euro per implementare i giochi per bambini e realizzare box regolari per la vendita di alimenti e bevande.»

Secondo il comitato, il rilancio della Villa Nuova rappresenterebbe un volano per l’intero asse urbano: «La villa rilanciata consentirebbe a Corso Umberto e a tutta l’area sud una vera rivitalizzazione, restituendo ai residenti un luogo di incontro e attività.»

In attesa di un confronto diretto con il sindaco, il comitato ribadisce l’importanza di «un progetto di riqualificazione concreto, rapido e rispettoso delle esigenze del quartiere», mettendo al centro famiglie, sicurezza e vivibilità urbana.