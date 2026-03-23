È ufficialmente iniziata l’avventura delle Convittiadi 2026, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo ed educativo dei Convitti nazionali italiani, in programma a Lignano Sabbiadoro per un’intera settimana di gare e attività, dal 23 al 30 marzo 2026. Tra i protagonisti anche il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” di Cosenza, che ha raggiunto la località friulana con una delegazione di studenti-atleti pronti a mettersi alla prova in diverse discipline sportive, all’insegna della sana competizione e della condivisione.

Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza formativa e sportiva sono i docenti Gildo Anthony Urlandini e Rosanna Veltri, punti di riferimento per il gruppo e promotori di quei valori educativi che le Convittiadi incarnano: impegno, rispetto, inclusione e crescita personale. Il programma delle gare vedrà gli studenti del Convitto Telesio impegnati in numerose discipline, tra cui atletica leggera, nuoto, pallavolo, basket, calcio a cinque e tennis tavolo. Un calendario intenso che, nel corso della settimana, metterà alla prova non solo le capacità tecniche dei partecipanti, ma anche lo spirito di squadra e la capacità di confronto con coetanei provenienti da tutta Italia.

Le Convittiadi rappresentano ogni anno un momento di incontro e di crescita, in cui lo sport diventa linguaggio universale e occasione di scambio culturale. Un’esperienza che arricchisce il percorso scolastico e umano degli studenti, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità convittuale e favorendo la costruzione di relazioni significative.

«Le Convittiadi sono un’occasione straordinaria per i nostri ragazzi – sottolinea la professoressa Rosanna Veltri – perché consentono loro di vivere lo sport in una dimensione educativa autentica. Non si tratta solo di competere, ma di imparare a stare insieme, a rispettare le regole, a sostenersi a vicenda. È un’esperienza che lascia un segno importante nel loro percorso di crescita personale e scolastica».

Il Convitto Telesio si presenta anche in questa edizione con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra, pronto a rappresentare al meglio la propria realtà educativa e il territorio di Cosenza in un contesto nazionale di grande partecipazione. Nei prossimi giorni gli studenti saranno impegnati nelle varie competizioni, portando con sé i valori dello sport e dell’educazione che da sempre caratterizzano il Convitto, con l’obiettivo di vivere fino in fondo un’esperienza che va ben oltre il risultato sportivo.