Venerdì sera il primo appuntamento dedicato al mondo fantasy inaugurerà il calendario di attività previsto dal Patto di collaborazione tra Comune e associazione Social Builders Aps. Il sindaco Caruso: «Così restituiamo ai cittadini spazi di incontro e partecipazione»

Il Parco "Emilio Morrone" si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni. Venerdì sera l'area verde ospiterà "Fantasy Builders", festival intergenerazionale dedicato al mondo fantasy che segna l'avvio del percorso di animazione sociale previsto dal Patto di collaborazione approvato dalla Giunta comunale per la gestione condivisa e la valorizzazione del parco.

L'iniziativa rientra nel progetto affidato all'associazione Social Builders Aps, capofila del Patto, con l'obiettivo di trasformare il Parco Morrone in uno spazio pubblico sempre più vivo, inclusivo e partecipato attraverso un calendario di attività culturali, educative, sportive e ricreative rivolte all'intera comunità.

Il progetto è stato seguito dall'assessore all'Ambiente Valentina Varchera, che ha accompagnato il percorso amministrativo e organizzativo dell'iniziativa, inserita nella strategia dell'amministrazione comunale per la rigenerazione e la valorizzazione degli spazi pubblici.

Con il festival di venerdì prende così il via un percorso che punta a fare del Parco Morrone un luogo stabile di aggregazione, socialità e partecipazione civica, attraverso una gestione condivisa tra istituzioni e associazioni del territorio.