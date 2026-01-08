Esponenti politici, sindacati, associazioni e semplici cittadini si sono ritrovati in piazza XI Settembre contro l’arresto di Maduro da parte degli USA e a favore del principio dell’autodeterminazione dei popoli

Cosenza si schiera contro l’invasione USA in Venezuela. Circa duecento persone si sono radunate in Piazza XI Settembre dove, a partire dalle 18, al microfono si stanno alternando diverse personalità afferenti ad altrettante organizzazioni. Tutte con un unico grido: no alla guerra, ferma condanna all’azione del Governo Trump a Caracas.

Ad aprire la serata l’intervento di Maria Locanto, Vicesindaca di Cosenza: «Ribadisco a piena voce la scelta di essere qui stasera - ha dichiarato l’esponente di Palazzo dei Bruzi - perché la Cosenza democratica presente questa sera dimostra che c’è ancora speranza. C’è ancora voglia di non far vincere il linguaggio della forza e delle bombe».

Presente anche il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato: «Non c’è bisogno - dice il presule - che la chiesa sostenga l’autodeterminazione dei popoli, basta la ragione per sostenere un qualcosa che ha evidentemente intelleggibilità e giustizia». Poi Checchinato aggiunge: «Questo è soltanto l’ultimo caso. In tante occasioni, in questi ultimi decenni, si è assistito ad azioni di questo tipo. Bisogna agire nella coscienza del diritto internazionale e, soprattutto, bisogna rispettarlo».