Ordinanza del 24 marzo 2026: velocità ridotta in quattro tratti cittadini dove sono in realizzazione attraversamenti rialzati

A Cosenza arriva il limite di velocità a 30 km/h in alcuni tratti viari cittadini, in avvicinamento e in corrispondenza di attraversamenti pedonali rialzati. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza firmata dal Direttore di Settore Francesco Azzato e datata 24 marzo 2026, adottata dopo la comunicazione del Settore Lavori Pubblici sulla realizzazione dei nuovi passaggi rialzati.

La misura nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza dei pedoni: gli attraversamenti rialzati sono considerati una modifica del profilo longitudinale della strada e, proprio per la loro funzione di “moderazione” del traffico, rendono necessario un limite ridotto.

Le strade dove scatta il limite a 30 km/h

Il limite viene istituito nei pressi delle intersezioni indicate nell’ordinanza:

Viale Sergio Cosmai, in prossimità dell’intersezione con via R. Livatino

Via R. Misasi / via Roma, in prossimità dell’intersezione con via F. Acri

Via N. Serra, in prossimità dell’intersezione con via Don Carlo De Cardona

Via G. Caloprese, in prossimità dell’intersezione con via F. Gioia

La segnaletica prevista e quando entra in vigore

Il provvedimento prevede l’apposizione della segnaletica verticale in avvicinamento e in corrispondenza dei tratti interessati, nello specifico:

segnale bifacciale “ Attraversamento pedonale ”

” segnale di preavviso “ Dosso ” con pannello integrativo “Passaggio pedonale rialzato”

” con pannello integrativo “Passaggio pedonale rialzato” segnale “Limite massimo di velocità 30 km/h”

L’ordinanza entra in vigore dal momento della regolare apposizione della segnaletica.

Chi non rispetta il limite e le prescrizioni previste rischia le sanzioni del Codice della Strada, con richiamo in particolare agli artt. 7 e 159. È inoltre possibile presentare ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, conteggiati dall’apposizione della segnaletica.