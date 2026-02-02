Le buche sull’asfalto di Donnici, lungo uno dei collegamenti più utilizzati dalla frazione verso il centro di Cosenza, tornano al centro dell’attenzione grazie alla segnalazione inviata in redazione da una cittadina che percorre ogni giorno la SS19 per motivi di lavoro e di vita quotidiana.

Nel suo messaggio recapitato alla nostra redazione, la giovane descrive una situazione che definisce ormai insostenibile, soprattutto nei tratti di competenza comunale. «Sono una ragazza che quotidianamente percorre la SS19; precisamente il tratto che collega Donnici a Cosenza». Una strada strategica, ma che versa in condizioni di forte degrado.

Secondo quanto segnalato, il punto più critico si trova subito dopo Donnici, in prossimità di luoghi ben noti a chi percorre l’arteria: «Nella strada di competenza comunale, le condizioni sono pessime; in particolare nel tratto dopo Donnici, prima e dopo del Conservatorio e in prossimità del ponte di Mancini».

Il problema principale riguarda l’asfalto, ormai gravemente danneggiato: «Il manto stradale è completamente inesistente, obbligando gli automobilisti a compiere manovre pericolose per evitare i “crateri” (chiamarle buche sarebbe riduttivo)». Una situazione che espone quotidianamente conducenti e passeggeri a seri rischi per la sicurezza.

Nel messaggio inviato in redazione, Federica Presta lancia infine un appello diretto alla politica locale, senza distinzione di schieramento: «Spero che qualcuno degli esponenti politici della zona che siano di maggioranza o di opposizione e che percorrono anche’essi questo tratto giornalmente, ne prendano atto e si facciano portavoce verso gli organi competenti». Questa mattina si è esposto a riguardo il nuovo assessore alla Manutenzione, Pasquale Sconosciuto. Ha fornito il calendario degli interventi, spiegando che a Donnici si metterà presto mano.