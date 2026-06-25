È attiva la procedura per richiedere le autorizzazioni per il transito e la sosta all’interno delle nuove ZTL (Zone a traffico limitato) istituite, in fase sperimentale, il 10 giugno scorso. Ne dà notizia il Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza. Come è noto, i nuovi varchi per il controllo elettronico degli accessi alle ZTL riguardano le seguenti strade cittadine: Via Brenta, via M.Ciaccio, via Livenza, via Daua Parma, via Adua, via Don Minzoni, via Arturo Scola, via Molinella, via A.Veltri, Piazza Bilotti (ingresso via Luigi Maria Greco), Piazza Bilotti (ingresso da via Adolfo Quintieri).

Si tratta di quelle strade dove è in vigore il divieto di transito 0-24, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. Ora le autorizzazioni per il transito e la sosta potranno essere richieste attraverso la procedura telematica all'indirizzo https://pass.brav.it/Cosenza/frontoffice. Il Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità del Comune informa che i sistemi di rilevazione elettronica degli accessi entreranno in funzione a partire dal 10 luglio prossimo, salvo eventuali proroghe tecniche.

Inoltre, l’autorizzazione ai varchi di accesso alle aree pedonali di Via Molinella e Piazza Bilotti (entrambi gli accessi) può essere rilasciata: solo ai residenti o domiciliati che devono raggiungere aree private adibite a parcheggio o per effettuare operazioni di carico e scarico, con durata massima della sosta di 30 minuti; agli operatori commerciali per le operazioni di carico e scarico, da effettuare durante gli orari indicati nella segnaletica verticale presente in loco o previo rilascio delle necessarie autorizzazioni per lavori o traslochi, da parte degli uffici comunali competenti (Settore 6 e Staff Polizia Municipale). Infine, la sosta nelle ZTL è consentita, senza alcuna limitazione, solo ai veicoli al servizio delle persone disabili, mentre per i titolari di autorizzazione all'accesso, per le sole operazioni di carico e scarico, la durata massima prevista è di 30 minuti.

I cittadini che desiderano ricevere assistenza nella compilazione dell'istanza di autorizzazione potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Trasporti di Piazza dei Bruzi.