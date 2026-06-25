Nuovi disagi sul fronte dell'approvvigionamento idrico a Cosenza. A causa dell'improvvisa rottura di una condotta dell'Acquedotto Abatemarco, verificatasi in località Gadurso, nel comune di Mottafollone, Sorical ha interrotto l'erogazione dell'acqua per consentire un intervento urgente di riparazione.

La comunicazione è stata trasmessa nella mattinata di oggi al Comune di Cosenza. Secondo quanto riferito dalla società che gestisce il servizio idrico regionale, la sospensione della fornitura si è resa necessaria per permettere ai tecnici di intervenire sul guasto. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi entro la giornata, consentendo il graduale ripristino dell'erogazione.

Il Comune avverte, tuttavia, che anche dopo la conclusione dell'intervento potranno verificarsi ulteriori disagi, fino al completo ritorno a regime dello schema idrico.

Per quanto riguarda il territorio di Cosenza, l'interruzione interessa le utenze di Colle Mussano, San Vito e De Rada.

Per la sola utenza del Merone, alimentata dalla vasca di accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio, sarà invece Sorical a comunicare direttamente ai tecnici interessati l'orario di sospensione della fornitura.

Nessuna variazione, invece, per le utenze alimentate dalla sorgente Capodacqua, che continueranno a essere servite regolarmente.

Sorical ha assicurato che il ripristino dello schema idraulico e della normale distribuzione dell'acqua avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla riparazione della condotta danneggiata.