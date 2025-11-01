Le carte cartacee non saranno più valide dal 2026. Gli sportelli comunali accoglieranno fino a 20 cittadini per volta nei pomeriggi dedicati
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Il Settore Servizi Demografici del Comune di Cosenza ha avviato una serie di open day dedicati alla sostituzione delle carte d’identità cartacee con quelle elettroniche, in vista delle nuove disposizioni ministeriali che renderanno non più valide le carte cartacee dal 3 agosto 2026.
Le giornate straordinarie saranno riservate esclusivamente ai residenti in possesso della carta d’identità cartacea. Durante gli open day, gli uffici comunali distribuiranno un massimo di 20 numerini per ogni sessione. Non sarà necessaria la prenotazione.
Gli sportelli saranno aperti nei pomeriggi dalle 15 alle 17 secondo il seguente calendario:
- Lunedì 3 novembre
- Giovedì 6 novembre
- Giovedì 13 novembre
- Lunedì 17 novembre
- Giovedì 20 novembre
- Lunedì 24 novembre
- Giovedì 27 novembre
- Lunedì 1° dicembre
- Giovedì 4 dicembre
- Giovedì 11 dicembre
Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) occorre presentarsi con:
- la carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata;
- la tessera sanitaria/codice fiscale;
- una fotografia a colori formato tessera, recente (non più di sei mesi).
Il costo per il rilascio è di 22,21 euro, da versare esclusivamente tramite POS presso gli sportelli comunali. Non sono accettati pagamenti in contanti.