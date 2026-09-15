Mercoledì 16 settembre a Palazzo dei Bruzi una giornata gratuita dedicata a Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Iscrizione obbligatoria

Una giornata di formazione per aiutare giovani, associazioni ed enti a trasformare le proprie idee in progetti finanziabili attraverso i programmi europei. Mercoledì 16 settembre, dalle ore 10.30 alle 17.30, la sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, a Cosenza, ospiterà una nuova tappa della “Palestra di Progettazione”.

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e da Eurodesk Italy, in collaborazione con il Centro Eurodesk del Comune di Cosenza, coordinato dal professor Franco Mollo. La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione online.

Strumenti per accedere ai finanziamenti europei

L’appuntamento intende fornire indicazioni operative sulle opportunità offerte da Erasmus+ e dal Corpo europeo di solidarietà. Nel corso della giornata saranno illustrate le modalità di accesso ai finanziamenti, i requisiti richiesti e i passaggi necessari per costruire una proposta efficace.

L’incontro assume particolare rilievo anche in vista della scadenza del primo ottobre, fissata alle ore 12, per la presentazione dei progetti. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle comunità, sostenendo iniziative fondate sull’educazione non formale, sull’impegno civico e sul confronto democratico.

Le attività di partecipazione previste da Erasmus+

Una parte del programma sarà dedicata alle “Attività di partecipazione dei giovani” di Erasmus+. Si tratta di progetti di apprendimento non formale che possono comprendere workshop, dibattiti, simulazioni, campagne informative e incontri con rappresentanti delle istituzioni.

Le iniziative possono avere una durata compresa tra tre e 24 mesi ed essere presentate da gruppi informali di giovani oppure da organizzazioni come associazioni, enti pubblici e imprese sociali.

Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, il programma prevede un contributo di 500 euro al mese per la gestione del progetto, al quale può aggiungersi un finanziamento per l’attività di coaching pari a 241 euro al giorno. La sovvenzione complessiva può raggiungere un massimo di 60mila euro.

I Progetti di solidarietà per le comunità locali

Il secondo approfondimento riguarderà i Progetti di solidarietà del Corpo europeo di solidarietà. Queste iniziative devono essere ideate e gestite da gruppi composti da almeno cinque giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

I progetti sono chiamati a rispondere a bisogni concreti delle comunità locali e possono riguardare, tra gli altri ambiti, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente, la cultura, la salute e la partecipazione democratica.

Il finanziamento indicato ammonta a 630 euro al mese per la gestione delle attività. È previsto inoltre un contributo per il coach pari a 255 euro al giorno, riconosciuto per un massimo di dodici giornate.

Nel pomeriggio il laboratorio pratico

Dopo la sessione introduttiva, dedicata alle caratteristiche dei programmi e alle procedure di candidatura, nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio pratico di progettazione.

I partecipanti potranno sottoporre i propri spunti agli esperti dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, approfondire gli elementi fondamentali di una proposta e iniziare a strutturare nuove iniziative. Al termine della giornata sarà rilasciata una certificazione digitale attraverso un open badge.

Come partecipare

La “Palestra di Progettazione” si svolgerà mercoledì 16 settembre, dalle ore 10.30 alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla pagina dedicata di Eurodesk.