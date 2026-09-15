Fiumefreddo Bruzio si prepara a ospitare il Festival per la Salute 2026, cinque giornate dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura e al benessere psicofisico. La manifestazione, promossa dall’Associazione Casa di Rosa ETS, si svolgerà da mercoledì 16 a domenica 20 settembre nel centro storico del borgo tirrenico.

Screening senologici, consulenze gratuite, incontri con medici e ricercatori, cinema, musica, arte e attività all’aperto compongono un programma costruito con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei corretti stili di vita e dei controlli periodici.

L’inaugurazione è prevista mercoledì 16 settembre, alle ore 9, in piazza Europa.

Il Villaggio della Prevenzione

Il cuore sanitario della manifestazione sarà il Villaggio della Prevenzione, operativo dal 16 al 19 settembre. Qui saranno effettuati screening senologici in collaborazione con il SIRPS – Servizio interdisciplinare ricerca e prevenzione in senologia.

Le donne interessate potranno accedere a visite specialistiche, ecografie mammarie e mammografie tridimensionali. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce del tumore al seno e rendere più facilmente accessibili gli accertamenti, soprattutto alle persone che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari.

Il Festival rappresenta la parte più visibile dell’attività condotta durante l’intero anno da Casa di Rosa ETS. L’associazione, nata proprio a Fiumefreddo Bruzio, promuove campagne informative, programmi di prevenzione primaria, formazione sanitaria e iniziative di sostegno rivolte alle donne che affrontano o hanno affrontato la malattia.

Arriva la Carovana di Komen Italia

Tra le presenze più significative figura la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, programma nazionale itinerante realizzato insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Attraverso un’unità mobile attrezzata saranno effettuate mammografie destinate alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni inserite nelle liste dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Il programma comprende inoltre consulenze gratuite nell’ambito della psicologia, della salute mentale e della nutrizione. Parteciperanno la psichiatra e psicoanalista Barbara Massimilla, lo psicologo e psicoterapeuta Massimo Benedetti, la psicologa Linda Miglioranza e la biologa nutrizionista Pamela De Luca. Previste anche pratiche di yoga guidate da Fulvia Bernacca.

Ricerca, alimentazione e terapie integrate

Gli incontri scientifici coinvolgeranno medici, ricercatori e specialisti provenienti da diverse realtà nazionali. Tra i temi affrontati figurano le terapie integrate in senologia, il rapporto tra alimentazione e salute, le nuove frontiere della ricerca, la prevenzione nelle comunità più fragili e le innovazioni terapeutiche per il trattamento del tumore al seno.

Il Festival punta così a unire informazione scientifica e accessibilità, mettendo professionisti e cittadini nelle condizioni di confrontarsi direttamente sui principali strumenti di prevenzione e cura.

Cinema, musica e arte nel borgo

Accanto alle attività sanitarie è previsto un articolato calendario culturale. Sarà allestita la mostra “Rapsodia Visiva. Il mito svelato”, dedicata alle opere del maestro Maurizio Carnevali e curata nell’ambito del progetto “CuriAMOci”.

Tra gli eventi serali figurano la proiezione del docufilm “Gianni Versace. L’Imperatore dei Sogni”, alla presenza del regista Mimmo Calopresti, il concerto del musicista senegalese Ismaila Mbaye, la proiezione del film “Couture” e lo spettacolo teatrale e musicale “ALDA. Parole al vento”, ispirato alla vita e alle opere di Alda Merini.

Attività per bambini e famiglie

Il programma coinvolgerà anche i più piccoli attraverso il Villaggio dei Bambini e Pompieropoli, iniziativa organizzata con il supporto dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Saranno inoltre proposte passeggiate nel centro storico, escursioni dedicate alla conoscenza delle erbe spontanee e attività di mindfulness a contatto con la natura.