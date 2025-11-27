Armando Paese aveva 56 anni ed era molto impegnato nell’associazione “La Terra di Piero”

Grande cordoglio a Cosenza per la morte di Armando Paese, storico tifoso del Cosenza Calcio e molto attivo nel mondo del volontariato, grazie all'impegno profuso nell'associazione La Terra di Piero.

"Zio Armando", come tutti lo chiamavano, si è spento all'età di 56 anni e, dopo aver perso prematuramente la moglie, si è dedicato completamente ai figli Francesco e Palmira. Tantissimi i messaggi sulla rete. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 presso il Duomo di Cosenza