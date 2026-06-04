Conoscere il territorio può significare costruire il futuro, specie quando si compie lo sforzo di portare il patrimonio storico della città all’attenzione delle giovani generazioni e degli studenti in particolare. Meglio ancora se il tutto viene filtrato attraverso un percorso di formazione Scuola-Lavoro. Ed è esattamente quello che è accaduto con il progetto di formazione sulla storia del territorio di Cosenza, promosso dall’Amministrazione comunale e che ha coinvolto alcuni istituti scolastici proprio con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio storico e culturale della città.

Alle sue battute conclusive - almeno per quest’anno, ma l’iniziativa avrà un prosieguo ed una seconda edizione - il progetto è stato illustrato, nei suoi risultati finali, nel corso di una manifestazione svoltasi nell’aula magna della Scuola “Misasi” di Corso Umberto a Cosenza, già sede della Banca d’Italia, alla presenza del Sindaco Franz Caruso e del consigliere delegato all’istruzione, Aldo Trecroci che ha dato impulso al progetto. Il primo cittadino ha lodato l’iniziativa “che ha coinvolto l’istituzione comunale, le scuole cittadine e l’Università e soprattutto tanti docenti che hanno prestato la loro opera gratuitamente”.

Franz Caruso ha ringraziato tutti i docenti e i tutor per l’attività messa in campo. “Spesso noi viviamo la nostra città e il nostro territorio, con i luoghi e i nomi scritti sulle nostre strade, ma non conosciamo la storia di queste persone che hanno contribuito a costruire e a far progredire la nostra comunità. Quello a cui puntiamo decisamente – ha aggiunto Franz Caruso - è la crescita e lo sviluppo del nostro progetto di comunità. Vogliamo che la nostra città sia il luogo di ritrovo di tutti voi giovani – ha detto rivolgendosi direttamente agli studenti - e soprattutto che voi giovani possiate costruire una comunità sempre più coesa e solidale. Il percorso che è stato compiuto con questa iniziativa ha l’obiettivo di creare le condizioni, conoscendo la nostra storia, per investire nel nostro futuro. Voi non siete solo il futuro, ma siete il presente, perché vivete la nostra città.

Dobbiamo cercare di adeguare questa comunità a quelle che sono le esigenze attuali dei nostri giovani. Vogliamo che voi ritorniate nella vostra terra e qui siate messi nella condizione di realizzare i vostri desideri personali e professionali, insieme alle vostre passioni”. Quindi il Sindaco ha considerato importante l’esperienza vissuta grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro che è stata altamente formativa per gli studenti che hanno interagito con le migliori esperienze della città “che si sono prestate per compiere assieme a voi questo percorso. Sono certo che da questa esperienza uscirete sicuramente più formati e informati”.

Infine, il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un particolare ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici della città che hanno fatto sì che il percorso venisse portato a compimento, ringraziando altresì il delegato all’istruzione Aldo Trecroci, “che non è stato – ha detto - solo un bravo docente e un bravo dirigente scolastico, ma anche l’artefice del progetto nel quale ha creduto fino a conseguire i risultati sperati”. Il prof.Trecroci ha a sua volta ringraziato gli esperti esterni “che hanno guidato i nostri ragazzi in questa avventura”, ricordando inoltre gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto (il Liceo Scientifico “Fermi” Polo Tecnico Brutium, l’Istituto di Istruzione superiore Polo Brutium, Il Liceo Classico Telesio; l’Istituto di istruzione superiore “Lucrezia della Valle”; l’Istituto di Istruzione superiore “Da Vinci-Nitti”; la scuola paritaria “R.Misasi”; il Liceo Scientifico “Scorza” e l’Istituto di istruzione superiore “Mattei-Garibaldi-Alfano” di Castrovillari).

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i 13 moduli del percorso formativo che hanno spaziato dalla letteratura alla poesia, anche in vernacolo, del territorio cosentino, ai personaggi più rappresentativi della città, dalle origini fino ai nostri giorni; dall’Arte, architettura e musei del territorio alla Storia amministrativa e politica dei comuni del territorio cosentino; alla Urbanistica e sviluppo della città di Cosenza. Tra gli altri moduli seguiti dagli studenti anche l’analisi del Territorio e dei suoi rischi; il costume e le tradizioni religiose del cosentino, la musica, l’Enogastronomia, le attività produttive ed agricole, il Teatro e il Cinema del territorio cosentino fino alla Storia delle Scuole della città e dell'Università ed allo sport nel territorio di Cosenza.

Conoscere il territorio, costruire il futuro. Si conclude, con una manifestazione

alla Scuola “Misasi” la prima edizione del progetto di formazione Scuola-Lavoro

sulla storia del territorio di Cosenza, promosso dall’Amministrazione comunale