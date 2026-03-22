Un servizio pensato per rispondere subito alle emergenze sociali, senza tempi morti e senza rinvii. È il Pronto Intervento Sociale (PIS) che il Settore Welfare del Comune di Cosenza ha attivato per tutto l’Ambito Territoriale Sociale n.1, grazie alla collaborazione tra ATS, la cooperativa “Strade di Casa” e la Croce Rossa Italiana.

La presentazione ufficiale avverrà con una conferenza stampa in programma lunedì 23 marzo alle ore 11:00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Un servizio h24, 7 giorni su 7: a chi si rivolge

Il PIS nasce per gestire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 quelle situazioni di fragilità che richiedono interventi urgenti e non differibili. È rivolto a minori, adulti e anziani residenti, domiciliati o con stabile dimora nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale n.1.

In sostanza: quando c’è un’emergenza sociale che non può aspettare, il sistema deve essere pronto ad attivarsi immediatamente, mettendo in campo risposte operative.

Conferenza stampa: chi partecipa

All’incontro con i giornalisti prenderanno parte:

Franz Caruso , sindaco di Cosenza

, sindaco di Cosenza Veronica Buffone , assessore al Welfare

, assessore al Welfare Matilde Fittante, dirigente Settore Welfare Comune di Cosenza

dirigente Settore Welfare Comune di Cosenza Francesco Gentile , presidente Comitato CRI Cosenza

, presidente Comitato CRI Cosenza Sandra Innocente, presidente cooperativa sociale “Strade di Casa”

Sono stati inoltre invitati i sindaci dell’Ambito 1, oltre a Prefettura e Questura di Cosenza, Comando provinciale dei Carabinieri e Polizia Municipale, chiamati a svolgere – viene evidenziato – un ruolo «importante e significativo» nel funzionamento del PIS.