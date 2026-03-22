Conferenza stampa alle 11: il PIS attivo h24 per l’Ambito 1. Insieme Comune, ATS, “Strade di Casa” e Croce Rossa
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Un servizio pensato per rispondere subito alle emergenze sociali, senza tempi morti e senza rinvii. È il Pronto Intervento Sociale (PIS) che il Settore Welfare del Comune di Cosenza ha attivato per tutto l’Ambito Territoriale Sociale n.1, grazie alla collaborazione tra ATS, la cooperativa “Strade di Casa” e la Croce Rossa Italiana.
La presentazione ufficiale avverrà con una conferenza stampa in programma lunedì 23 marzo alle ore 11:00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.
Un servizio h24, 7 giorni su 7: a chi si rivolge
Il PIS nasce per gestire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 quelle situazioni di fragilità che richiedono interventi urgenti e non differibili. È rivolto a minori, adulti e anziani residenti, domiciliati o con stabile dimora nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale n.1.
In sostanza: quando c’è un’emergenza sociale che non può aspettare, il sistema deve essere pronto ad attivarsi immediatamente, mettendo in campo risposte operative.
Conferenza stampa: chi partecipa
All’incontro con i giornalisti prenderanno parte:
- Franz Caruso, sindaco di Cosenza
- Veronica Buffone, assessore al Welfare
- Matilde Fittante, dirigente Settore Welfare Comune di Cosenza
- Francesco Gentile, presidente Comitato CRI Cosenza
- Sandra Innocente, presidente cooperativa sociale “Strade di Casa”
Sono stati inoltre invitati i sindaci dell’Ambito 1, oltre a Prefettura e Questura di Cosenza, Comando provinciale dei Carabinieri e Polizia Municipale, chiamati a svolgere – viene evidenziato – un ruolo «importante e significativo» nel funzionamento del PIS.