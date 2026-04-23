Un percorso formativo per mettere ordine tra regole, sicurezza e qualità della vita urbana. A Cosenza l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso promuove, per la metà di maggio, due giornate dedicate a operatori economici, cittadini e professionisti, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio.

L’iniziativa, organizzata dall’assessore alle Attività economiche e produttive Rosario Branda, nasce dalla necessità di fornire strumenti concreti per comprendere e applicare le norme che regolano la vita urbana, dalla gestione degli spazi pubblici alla sicurezza degli eventi.

«Non sempre cittadini, operatori e professionisti sono messi nelle condizioni di comprendere fino in fondo, in modo chiaro e aggiornato, le regole che governano la convivenza e lo sviluppo delle attività», sottolinea il sindaco Franz Caruso. «Con questo percorso intendiamo colmare un deficit di conoscenza e migliorare le relazioni tra istituzioni e chi opera in un settore delicato e strategico».

La prima giornata sarà dedicata al rapporto tra decoro urbano, uso dello spazio pubblico e movida. Al centro, il nuovo regolamento comunale, con focus su dehors, tavolini ed esposizioni, criteri estetici e buone pratiche. Ampio spazio sarà riservato anche agli aspetti procedurali — SUAP, SCIA e autorizzazioni — e ai temi dei controlli, delle sanzioni e della gestione della cosiddetta “mala movida”. La sessione si chiuderà con un confronto diretto su casi pratici, per offrire risposte operative agli operatori.

La seconda giornata entrerà nel merito della sicurezza, con approfondimenti su prevenzione incendi, gestione delle emergenze e organizzazione degli eventi. Si parlerà di capienza dei locali, differenze tra intrattenimento e pubblico spettacolo, iter per le licenze e ruolo della Commissione di vigilanza, oltre ai limiti acustici e alle eventuali deroghe. Prevista anche una simulazione completa per guidare i partecipanti attraverso tutte le fasi autorizzative.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire una città più ordinata, sicura e attrattiva, dove regole e sviluppo possano convivere in modo equilibrato. Un passaggio che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, punta a trasformare la conoscenza normativa in uno strumento concreto di crescita urbana.