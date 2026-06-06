L’impegno del sindaco Franz Caruso: «Presto in funzione anche quelle di piazza Europa e di via Arabia»
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Questa mattina il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo alle fontane di Piazza Loreto, tornate pienamente funzionanti dopo gli interventi di manutenzione e ripristino eseguiti dall’Amministrazione comunale. La visita del primo cittadino si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio urbano che l’Amministrazione sta portando avanti con particolare attenzione agli elementi di arredo e decoro cittadino.
Le fontane di Piazza Loreto rappresentano il primo tassello di un più ampio programma che interesserà anche quelle di Piazza Europa e di via Arabia, la cui riattivazione è prevista nei prossimi giorni. “Partiamo da Piazza Loreto – ha affermato il sindaco Franz Caruso – per restituire alla cittadinanza un bene che considero particolarmente importante per il decoro urbano e per l’immagine complessiva della nostra città. Le fontane pubbliche non sono semplici elementi ornamentali, ma contribuiscono a creare bellezza, a valorizzare gli spazi urbani e a rendere più gradevoli e accoglienti i luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini.
Per questo motivo investiamo costantemente risorse ed energie nella loro manutenzione e nel loro ripristino, attraverso il lavoro dei tecnici comunali che, su mia precisa indicazione, effettuano controlli e interventi periodici. Purtroppo, però, assistiamo frequentemente a episodi di incuria che finiscono per compromettere il funzionamento degli impianti.
All’interno delle fontane vengono spesso rinvenuti bottiglie di plastica, rifiuti e materiali di ogni genere che provocano guasti e ostruzioni, costringendo il Comune a nuovi interventi manutentivi pochi mesi dopo il loro ripristino”. “È una situazione spiacevole – ha concluso Franz Caruso - perché vanifica gli sforzi compiuti dall’Amministrazione e sottrae risorse che potrebbero essere destinate ad altri interventi per la città.
Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti: le fontane, così come ogni bene pubblico, appartengono all’intera comunità e devono essere rispettate e tutelate. Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo preservare la bellezza della nostra città e garantire che questi spazi restino pienamente fruibili nel tempo”.