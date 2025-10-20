Il dirigente di Polizia ha dato particolare impulso al contrasto e alla prevenzione dei reati commessi dalla criminalità organizzata

Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha accolto il Commissario Capo della Polizia di Stato Gaetano Tedeschi che da oggi assume l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Cosenza. Il Questore, nel dargli il benvenuto, ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al nuovo Dirigente.

Il dottor Tedeschi, già Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, operava in qualità di Dirigente Facente Funzioni del Commissariato di P.S. di Castrovillari al posto del Vice Questore della Polizia di Stato dr. Giovanni Arcidiacono , trasferito al Commissariato di P.S. di Vittoria (RG). Tedeschi ha conseguito eccellenti risultati nelle complesse attività di indagine che costituiscono l’esclusivo compito istituzionale della Squadra Mobile, dando particolare impulso al contrasto ed alla prevenzione di reati commessi dalla criminalità organizzata e di quelli di particolare impatto sociale.

La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha espresso gli auguri di buon lavoro al nuovo dirigente della Digos di Cosenza, insediatosi oggi. «Rivolgo un sincero augurio al nuovo capo della Digos – ha dichiarato Succurro – per l’importante compito che assume a tutela della sicurezza pubblica e della legalità. La Provincia di Cosenza continuerà a garantire piena collaborazione istituzionale con la Polizia di Stato e con tutte le forze dell’ordine, nel comune impegno per il bene del nostro territorio e dei cittadini».