Sette settimane di attività, 260 bambini e ragazzi iscritti e circa tremila ingressi complessivi. Si avvia alla conclusione la prima parte del Summer Camp organizzato nella Città dei Ragazzi di Cosenza, ma il programma riprenderà alla fine di agosto per accompagnare i partecipanti fino alla riapertura delle scuole.

Le nuove attività si svolgeranno dal 31 agosto all’11 settembre. Per partecipare sarà necessario iscriversi il 26 o il 27 agosto nella segreteria della Città dei Ragazzi, ospitata nel Cubo Bianco.

Sette settimane tra lettura, scienza e movimento

Il Summer Camp ha animato i mesi di giugno e luglio con laboratori destinati a gruppi di partecipanti suddivisi per fasce d’età omogenee.

Il programma ha compreso attività di promozione della lettura, giochi da tavolo e cooperativi, laboratori scientifici e artistici, esperienze multimediali e attività motorie. È rimasta operativa anche la BiMblioteca dei Ragazzi, che ha garantito durante il periodo estivo i servizi di consultazione e prestito.

I laboratori hanno affrontato temi legati agli stereotipi di genere, alla salvaguardia dell’ambiente e all’uso delle tecnologie digitali. Una parte del percorso è stata dedicata anche alla conoscenza di sé e del proprio corpo, alla gestione delle emozioni e alla risoluzione dei conflitti.

La Città dei Ragazzi opera come spazio educativo rivolto ai minori, con attività incentrate anche sull’utilizzo di strumenti multimediali e digitali. Città dei Ragazzi

Un’edizione da tremila ingressi

Nei primi due mesi estivi sono stati registrati circa tremila ingressi. I bambini e i ragazzi iscritti alle diverse settimane del campo sono stati complessivamente 260.

Le attività sono state organizzate dalla Don Bosco Cooperativa sociale, dalla Cooperativa delle donne e da Teca srl nell’ambito del progetto “Intrecci Educativi”. L’iniziativa è finanziata attraverso il bando 2024 “A scuola per il futuro”, dedicato al contrasto della dispersione scolastica.

Il programma ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, attraverso l’assessorato al Welfare, e il contributo della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti.

Il sostegno alle diverse abilità

Il Summer Camp è stato organizzato con un’impostazione inclusiva. Le risorse disponibili hanno consentito di affiancare alle attività educatori specializzati nel sostegno ai partecipanti con diverse abilità.

L’obiettivo è stato permettere a tutti i bambini e ai ragazzi iscritti di prendere parte ai laboratori, modulando gli interventi in base alle esigenze individuali e favorendo la partecipazione alle attività di gruppo.

L’inclusione ha rappresentato uno degli elementi centrali del progetto, insieme alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità espressive e alla prevenzione delle fragilità educative.

Il ritorno dal 31 agosto

Dopo la pausa di agosto, il Summer Camp riprenderà per le due settimane che precedono il ritorno tra i banchi. Le attività saranno programmate da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre.

Le iscrizioni si svolgeranno il 26 e il 27 agosto direttamente nella segreteria della Città dei Ragazzi, all’interno del Cubo Bianco. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 379 2473292.