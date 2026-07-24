L’ex osservatore rossonero ha lavorato nove anni tra Calabria e Sicilia. È già operativo per rilanciare il vivaio dei Lupi

Il Cosenza Calcio affida la crescita dei Lupacchiotti a una figura con una lunga esperienza nello scouting del Sud Italia. Umberto Palmieri è il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù ed è già al lavoro per organizzare il vivaio e rafforzare il percorso dei giovani calciatori.

La scelta si inserisce nella strategia della società di rilanciare il settore giovanile, migliorando la formazione dei ragazzi e costruendo un collegamento più solido con la prima squadra.

Nove anni da osservatore del Milan

Palmieri ha maturato nove anni di esperienza come osservatore del Milan. Per il club rossonero si è occupato principalmente della Calabria e della Sicilia, seguendo incontri, allenamenti e stage organizzati da numerose società dilettantistiche.

La sua attività lo ha portato a frequentare con continuità i tornei regionali e le selezioni giovanili nazionali, permettendogli di costruire una conoscenza approfondita del movimento calcistico calabrese e meridionale.

Nel corso dell’esperienza con il Milan ha collaborato con diversi responsabili tecnici nelle iniziative delle academy organizzate sul territorio. Un lavoro basato sull’osservazione dei ragazzi, sulla valutazione delle qualità tecniche e sulla capacità di individuare talenti ancora nelle prime fasi del loro sviluppo.

La conoscenza del calcio giovanile del Sud

Il profilo di Palmieri è conosciuto negli ambienti giovanili della Calabria e dell’intero Mezzogiorno. La rete di rapporti costruita durante gli anni trascorsi a seguire società dilettantistiche, tornei e raduni rappresenta uno degli elementi sui quali il Cosenza intende puntare.

L’attenzione ai dettagli e l’esperienza nell’individuazione dei giovani calciatori dovranno essere messe al servizio di un progetto che non riguarderà soltanto il reclutamento, ma anche la crescita tecnica e personale degli atleti già inseriti nelle squadre rossoblù.

Gli obiettivi del nuovo settore giovanile

Con la nomina del nuovo responsabile, il Cosenza Calcio punta a imprimere un nuovo impulso al proprio vivaio. Il primo obiettivo è rendere più efficace il percorso di formazione dei ragazzi nelle diverse categorie.

La società intende inoltre rafforzare il collegamento tra settore giovanile e prima squadra, creando condizioni più favorevoli per accompagnare i calciatori maggiormente promettenti verso il calcio professionistico.

Palmieri dovrà quindi coordinare un lavoro che comprende osservazione, selezione e formazione, mantenendo un rapporto costante con lo staff tecnico e con le realtà calcistiche presenti sul territorio.

Palmieri: «Entusiasta di questa nuova avventura»

Il nuovo responsabile ha accolto con entusiasmo l’incarico ricevuto dal club rossoblù.

«Sono entusiasta di questa nuova avventura e di poter collaborare con un club importante come il Cosenza Calcio, che ritengo essere tra i migliori del Sud Italia», ha dichiarato Palmieri.