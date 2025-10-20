La tre giorni, giunta alla 22ma edizione, ospiterà anche i maestri della pasticceria francese costretti lo scorso anno a dare forfait per la grave ondata di maltempo chè investì il paese transalpino
La tre giorni più dolce dell’anno prenderà il via venerdì prossimo 24 ottobre. A Palazzo dei Bruzi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 22ma edizione della Festa del Cioccolato, evento promosso da Cna e prodotto da Publiepa in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Espositori da tutta Italia
Una quarantina nel complesso gli espositori provenienti da tutta Italia e numerosi gli eventi collaterali in programma con la partecipazione anche dei maestri cioccolatieri francesi costretti lo scorso anno a dare forfait per la grave ondata di maltempo che investì in quel periodo il Paese transalpino. Tra gli appuntamenti più attesi la premiazione del maestro cioccolatiere dell’anno. E poi non mancheranno gli spazi per i più piccoli e quelli della cultura, della innovazione, della solidarietà. L’appuntamento con i giornalisti, moderato da Giuseppe Di Donna, ha registrato la partecipazione del sindaco Franz Caruso, dell’assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia, del presidente provinciale di Cna Cosenza Michele Marchese, di Pino De Rose, organizzatore della kermesse.
Attesi 150 mila visitatori
Seconda solo a quella di Perugia per longevità ed importanza, la Festa del Cioccolato è una opportunità per la promozione dell’artigianato dolciario del territorio e per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale di settore, con importanti ricadute in termini di partecipazione: «Ci aspettiamo – ha detto Marchese – 150 mila visitatori nell’arco del fine settimana. Per me la Festa del Cioccolato è una sorta di terapia riabilitativa; questa passeggiata tra il gusto, la tecnica, l’innovazione è rigenerante per lo spirito ed incarna al meglio i valori della nostra associazione. Rappresenta una tradizione solida, capace di rinnovarsi ed attrarre un pubblico sempre più numeroso. È una festa che unisce la comunità – ha detto ancora Marchese – arricchisce il tessuto economico e contribuisce a diffondere quella cultura del saper fare, fatta di passione, creatività e qualità».
Salotto del gusto
Pino De Rose ha sottolineato l’importanza della location, l’isola pedonale di Corso Mazzini «che per l’occasione si trasformerà in un salotto del gusto e della creatività con il cioccolato assoluto protagonista. Avremo ancora una volta la collaborazione con l’Istituto alberghiero Mancini-Tommasi e con la Federazione Italiana Cuochi mentre per i bambini avremo dei laboratori a cura della maestra Isabella Mascaro». Attesa pure la gara tra professionisti del cioccolato e pasticcieri amatoriali per la migliore torta. «Quando una manifestazione taglia il traguardo delle 22 edizioni consecutive diventa un punto di riferimento per l’intera comunità – ha affermato il sindaco Caruso - È indice di una capacità di rinnovarsi nel solco della tradizione. Per il territorio significa molto. I tanti visitatori attesi poi non mancheranno di frequentare gli altri esercizi commerciali della città e di godere delle bellezze turistiche del capoluogo, generando un indotto notevole per l’economia dell’intero comprensorio».