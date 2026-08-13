Le nuove analisi, eseguite nell’ambito delle procedure di autocontrollo attivate dall’Amministrazione comunale, hanno evidenziato la conformità ai limiti previsti dalla normativa per l’acqua destinata al consumo umano.

Acqua nuovamente potabile in quattro fontane

Alla luce degli esiti dei controlli, è stato autorizzato nuovamente l’utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata dalle fontane pubbliche di Piazza Loreto, Portapiana, Archi di Ciaccio e Corso Vittorio Emanuele.

Per queste fontane vengono quindi meno le precedenti limitazioni, adottate a seguito delle comunicazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), e degli esiti delle analisi effettuate da ARPACAL.

Restano i divieti a Villa Vecchia, via Campagna e Piazza Piccola

La situazione rimane invece sotto osservazione in altre zone della città. Il divieto di utilizzo per il consumo umano resta in vigore per le fontane pubbliche di Villa Vecchia, via Campagna e Piazza Piccola, dove le analisi hanno continuato a rilevare valori non conformi ai limiti stabiliti dalla legge.

L’acqua proveniente da queste fontane può essere utilizzata esclusivamente per scopi igienici, tra cui la pulizia della casa e l’igiene della persona. Il provvedimento prevede inoltre, dopo bollitura, alcuni utilizzi alimentari indicati nell’ordinanza, come la preparazione degli alimenti, l’igiene orale e il lavaggio di stoviglie, utensili e oggetti destinati all’infanzia. Il divieto resterà in vigore fino al rientro dei parametri entro i limiti consentiti e, comunque, fino all’acquisizione dei risultati dei nuovi campionamenti.

Nuovo divieto per la fontana di Piazza XXV Luglio

Alle fontane già interessate dalle restrizioni si aggiunge ora quella di Piazza XXV Luglio. Anche in questo caso il sindaco Franz Caruso ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano, dopo le comunicazioni dell’Asp di Cosenza e gli esiti delle analisi ARPACAL che hanno evidenziato la non conformità ai requisiti di qualità previsti per l’acqua potabile.

Anche per questa fontana l’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per gli scopi consentiti dal provvedimento e, per gli usi alimentari indicati, soltanto dopo bollitura.

Il Comune dovrà inoltre assicurare la presenza di una segnaletica ben visibile con la dicitura “Acqua non potabile - Divieto di utilizzo per il consumo umano”, valutando, ove tecnicamente necessario, anche la temporanea interruzione dell’erogazione.

La revoca dei divieti nelle quattro fontane risultate conformi rappresenta dunque un primo passo verso il ritorno alla normalità. Per Villa Vecchia, via Campagna, Piazza Piccola e Piazza XXV Luglio sarà invece necessario attendere i prossimi controlli e il rientro dei parametri entro i limiti previsti dalla normativa.