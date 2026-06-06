Sopralluogo del sindaco dopo gli interventi di manutenzione: «Le fontane sono un bene pubblico fondamentale per il decoro e l’immagine della città»

Le fontane di Piazza Loreto tornano pienamente funzionanti dopo gli interventi di manutenzione e ripristino eseguiti dall’Amministrazione comunale di Cosenza. Questa mattina il sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo nell’area, nell’ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio urbano e del decoro cittadino.

L’intervento rappresenta il primo passo di un programma più ampio che interesserà anche le fontane di Piazza Europa e di via Arabia, la cui riattivazione è prevista nei prossimi giorni.

«Partiamo da Piazza Loreto – ha dichiarato Franz Caruso – per restituire alla cittadinanza un bene che considero particolarmente importante per il decoro urbano e per l’immagine complessiva della nostra città».

Per il primo cittadino, le fontane pubbliche «non sono semplici elementi ornamentali», ma strumenti capaci di «creare bellezza, valorizzare gli spazi urbani e rendere più gradevoli e accoglienti i luoghi vissuti quotidianamente dai cittadini».

«Per questo motivo – ha aggiunto il sindaco – investiamo costantemente risorse ed energie nella loro manutenzione e nel loro ripristino, attraverso il lavoro dei tecnici comunali che, su mia precisa indicazione, effettuano controlli e interventi periodici».

Nel corso dell’intervento, Franz Caruso ha però evidenziato anche il problema legato agli episodi di incuria e vandalismo che compromettono il funzionamento degli impianti.

«All’interno delle fontane vengono spesso rinvenuti bottiglie di plastica, rifiuti e materiali di ogni genere che provocano guasti e ostruzioni, costringendo il Comune a nuovi interventi manutentivi pochi mesi dopo il loro ripristino», ha spiegato.

Una situazione che il sindaco definisce «spiacevole», perché «vanifica gli sforzi compiuti dall’Amministrazione e sottrae risorse che potrebbero essere destinate ad altri interventi per la città».

Da qui l’appello finale rivolto ai cittadini: «Le fontane, così come ogni bene pubblico, appartengono all’intera comunità e devono essere rispettate e tutelate. Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo preservare la bellezza della nostra città e garantire che questi spazi restino pienamente fruibili nel tempo».