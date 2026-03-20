«Accogliamo con grande orgoglio e soddisfazione la notizia che Cosenza è entrata nella terna delle città finaliste per il titolo di Città Italiana dei Giovani 2026, insieme ad Ascoli Piceno e Roma». E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca che proseguono: «Questo importante riconoscimento premia il lavoro che, come amministrazione, stiamo portando avanti per mettere i giovani al centro delle politiche pubbliche, valorizzandone il protagonismo e favorendo la loro partecipazione attiva nei processi decisionali della nostra comunità».

«Essere tra le finaliste - hanno evidenziato - rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la nostra città, ma anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso intrapreso, rafforzando il dialogo con le nuove generazioni e sostenendo concretamente le loro idee, energie e progettualità. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla candidatura, in particolare il presidente del Consiglio comunale dei Giovani di Cosenza, Salvatore Giordano, le associazioni giovanili e i tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno partecipano alla crescita culturale, sociale ed economica di Cosenza».

«Sono giovani di straordinario valore che hanno dato vita al progetto e che lo stanno portando avanti con successo, come dimostra l’accesso nella terna delle finalisteContinueremo a lavorare con impegno per rappresentare al meglio la nostra città in questa fase finale insieme ai nostri ragazzi - concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca - con l’obiettivo di costruire insieme un futuro sempre più inclusivo, dinamico e attento alle esigenze dei giovani che rappresentano il nostro domani».