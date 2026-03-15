Il provvedimento riguarda anche il Conservatorio, nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli Istituti pubblici erano già chiusi per l’evento fieristico

A seguito del messaggio di allertamento unificato emanato nella giornata odierna dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, che segnala per il territorio regionale, compreso quello della città di Cosenza, un livello di allerta meteo arancione, il Sindaco Franz Caruso ha disposto per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado privati e parificati presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento riguarda nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Anche il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” rimarrà chiuso, ma per le sole attività didattiche. Gli istituti scolastici pubblici erano già stati oggetto di ordinanza di chiusura per la giornata di domani in occasione della Fiera di San Giuseppe.

La decisione del primo cittadino prevede la sospensione di tutte le attività didattiche e non didattiche nelle strutture interessate, in considerazione del quadro previsionale che indica precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

Alla luce delle previsioni meteorologiche, il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza ha inoltre invitato gli espositori della Fiera di San Giuseppe a provvedere alla messa in sicurezza di ombrelloni, tende e di qualsiasi struttura o materiale che possa rappresentare un potenziale pericolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Per quanto riguarda la Fiera, l’Amministrazione comunale mantiene attivo un costante monitoraggio della situazione. In particolare, il Settore Welfare resta attento e operativo per eventuali necessità di assistenza o interventi a supporto degli ambulanti e degli operatori presenti, qualora le condizioni meteorologiche dovessero determinare criticità. È inoltre attivo il servizio di Pronto Intervento Sociale in caso di necessità.

Contestualmente è stato diffuso il consueto avviso alla cittadinanza con una serie di raccomandazioni comportamentali da adottare durante l’allerta:

* evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

* non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate e ponti;

* prestare la massima attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

* fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

* evitare di sostare in aree esposte alla caduta di cornicioni o tegole;

* non sostare in locali interrati o seminterrati soggetti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di necessità, i cittadini possono contattare il Comando della Polizia Municipale al numero 0984 813760.