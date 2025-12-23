Il 24 dicembre, vigilia di Natale, gli uffici comunali di Cosenza resteranno chiusi per disposizione del sindaco Franz Caruso. La misura riguarda tutte le sedi, comprese quelle decentrate, e si affianca alla chiusura già prevista per i giorni festivi del 25 e 26 dicembre. Nonostante la sospensione delle attività amministrative, saranno comunque garantiti i servizi essenziali, assicurando continuità alle funzioni indispensabili per la cittadinanza.

Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 29 dicembre. La decisione di chiudere gli sportelli nella giornata del 24 dicembre è motivata dalla necessità di contribuire alla riduzione della spesa pubblica, in particolare attraverso il contenimento dei consumi energetici, più facilmente perseguibile in periodi dell’anno in cui si registra una fisiologica diminuzione dell’accesso ai servizi da parte dell’utenza. Il provvedimento consente inoltre di facilitare la programmazione delle ferie del personale, tradizionalmente concentrate nel periodo festivo.