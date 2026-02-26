Prende forma l’ufficio, istituito preso il Comune di Rende, del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza di cui è titolare la professoressa Divina Falbo. La professoressa Falbo ha fatto il punto e tracciato le linee guida della sua attività istituzionale in un incontro tecnico, al quale hanno partecipato gli assessori Stefania Belvedere e Daniela Ielasi, il consigliere Marinella Castiglione e la dirigente Adele Sauro.

Il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza è una figura indipendente di tutela, promossa appunto dal Comune, che deve: promuovere i diritti e il benessere di bambini, bambine e adolescenti del territorio comunale; ascoltare le segnalazioni di minori, famiglie, scuole, servizi sociali e cittadini; monitorare il rispetto dei diritti dell’infanzia e favorire interventi tempestivi in situazioni di disagio, vulnerabilità o esclusione; collaborare con istituzioni, scuole, associazioni e servizi sociali per promuovere iniziative e progetti a favore dei più giovani; diffondere la cultura del rispetto, della partecipazione e della protezione dei minori e contribuire alla prevenzione di fenomeni come violenza, discriminazione e dispersione scolastica; facilitare l’accesso ai servizi e aiutare le famiglie a orientarsi nei percorsi di supporto e tutela. La Garante riceverà il pubblico tutti i venerdì, dalle 10 alle 11:30, presso la struttura comunale previa prenotazione. Per informazioni, scrivere a: garanteinfanzia@comune.rende.cs.it.