Il 30 gennaio all’Archivio di Stato attestati di riconoscenza e chiusura della mostra “In viaggio sul treno della Sila”

L’Archivio di Stato di Cosenza ospiterà il 30 gennaio 2026, alle ore 10.00, una cerimonia dal forte valore simbolico dedicata agli ex ferrovieri delle Ferrovie Calabro Lucane. L’iniziativa, organizzata insieme all’Associazione per gli Studi Storici della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo – Ferrovie Calabro Lucane – OVD, nasce con l’intento di riconoscere l’impegno, la dedizione e il contributo professionale di coloro che, per decenni, hanno lavorato al servizio del trasporto ferroviario calabrese e alla crescita del territorio.

La cerimonia si svolgerà nella sede dell’Archivio, in via Gian Vincenzo Gravina 12, accanto alla Chiesa di San Francesco di Paola. Agli ex ferrovieri verranno consegnati attestati di riconoscenza che ne celebrano la memoria professionale e l’eredità civile, un patrimonio umano che ha segnato un capitolo decisivo nello sviluppo infrastrutturale della regione.

L’evento coincide con la giornata conclusiva della mostra “In viaggio sul treno della Sila”, prorogata fino al 30 gennaio grazie all’ampio interesse registrato. L’esposizione ha raccolto modellini ferroviari, fotografie storiche, strumenti e oggetti appartenuti al personale di fine Ottocento, oltre a documenti d’archivio di grande valore. Una narrazione visiva che ha restituito al pubblico il fascino di un’epoca in cui i collegamenti ferroviari plasmarono l’identità della Calabria moderna.

Durante la cerimonia sarà attivo anche un totem per le donazioni telematiche, detraibili fiscalmente. Le somme raccolte contribuiranno a sostenere le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico, affinché la memoria custodita dall’Archivio di Stato rimanga accessibile alle generazioni future.

La partecipazione è gratuita. Una mattinata dedicata alla storia, al riconoscimento e alla memoria condivisa di una comunità che continua a costruire identità attraverso il proprio passato.