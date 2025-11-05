Il sindacato propone l’installazione di telecamere all’incrocio con corso Umberto e via Talarico, oppure il presidio delle forze dell’ordine: «Le infrazioni che rischiano di causare gravi incidenti»

Il sindacato Confail Faisa Calabria rivolge una richiesta urgente di intervento al prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e al sindaco Franz Caruso, sottoponendo alla loro attenzione la questione della mancata sicurezza stradale a ridosso dell'incrocio via via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico.

«Proprio su quest'ultima strada - si legge nella lettera - si verificano giornalmente h24 infrazioni da parte di numerosi automobili e motocicli che si immettono in controsenso su Via Sertorio Quattromani. Tale situazione ormai perdura da diversi anni, paradossalmente si verifica proprio sotto gli occhi del Comune di Cosenza e in prossimità dello stabile della Polizia Municipale.

Una situazione veramente imbarazzante e non più sostenibile in quando si potrebbero causare danni alla circolazione del traffico veicolare con un alto rischio di incidenti. Abbiamo avuto diverse lamentele da parte di numerosi operatori di esercizio, intercorrono quotidianamente quel percorso con il rischio di poter affrontare eventuali incidenti.

Alla luce di quanto espresso, chiediamo agli organi competenti di intervenire nel più breve tempo possibile. Alcune soluzioni potrebbero essere l’installazione di telecamere sul suddetto incrocio, con sistema di rilevamento delle targhe in modo tale da poter sanzionare i trasgressori, oppure il presidio delle forze dell’ordine. Volgiamo sottolineare che la Confail Faisa continuerà a monitorare la situazione fino a quando il problema non verrà risolto».