La provincia bruzia è stata premiata dalla dea bendata nei concorsi di giovedì 30 ottobre, venerdì 31 e lunedì 3 novembre

Calabria in festa con il 10eLotto. Nei concorsi di giovedì 30 ottobre, venerdì 31 e lunedì 3 novembre 2025, infatti, sono state centrate in provincia di Cosenza cinque vincite per totali 272mila euro, così distribuite: due premi, entrambi da 100mila euro, sono stati realizzati a Spezzano Albanese grazie a un 9 'Oro' in viale Albanese, mentre 60mila euro sono andati a Rocca Imperiale grazie a un 6 'Doppio Oro' in via Mare. Infine, vinti 12mila euro a Corigliano Rossano, con due colpi entrambi da 6mila euro: il primo, con un 6 'Doppio Oro' in contrada Foresta, il secondo con un 5 'Oro' in rione Ariella.

Sempre in Calabria, da segnalare anche i 25mila euro di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, grazie a un 6 'Oro' in via Vittorio Veneto e i 10mila euro di Crotone, grazie a un 8 in via XXV Aprile. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.