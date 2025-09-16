Oggi, giornata di rientro in classe per tutti gli studenti di Crosia, è stata una doppia festa. Finalmente riconsegnata alla comunità, ma soprattutto ai nostri piccoli studenti, la scuola primaria di Via del Sole che oggi rappresenta un plesso all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. I lavori di completamento di ristrutturazione ed efficientamento energetico l’hanno resa un vero fiore all’occhiello.

«Abbiamo effettuato l’adeguamento sismico - ha spiegato il responsabile dell’ufficio tecnico, Luigi Lepera - e creato una palestra ex novo raggiungibile dal plesso attraverso un portico. Inoltre - prosegue - abbiamo realizzato il cappotto termico, messo infissi nuovi e installato un impianto sia per raffrescamento che per riscaldamento e reso la scuola autonoma sul piano energetico attraverso il montaggio di pannelli fotovoltaici. Per abbattere le barriere architettoniche c’è un percorso tattile per gli ipovedenti e per implementare la sicurezza abbiamo istallato un allarme perimetrico e implementato la video sorveglianza con molte telecamere senza punti morti. Finalmente una scuola consegnata nei tempi prestabiliti - ha sottolineato l’Assessore Pedace - per questo ringrazio tutto il gruppo dell’ufficio tecnico, l’azienda DEVI srl e il responsabile dell’Ufficio tecnico, Luigi Lepera».

La prima cittadina di Crosia oggi rivolgendosi a tutti gli studenti pronti ad entrare in classe: «Guardandovi, vedo una distesa di colori. Ognuno di voi ha un colore diverso: chi per la sua cultura, chi per la sua storia, chi per il modo di pensare o di imparare. E questo è bellissimo. Perché ogni colore, da solo, è bello, ma insieme formano qualcosa di straordinario: un arcobaleno.

La scuola che inauguriamo oggi - ha aggiunto la sindaca - vuole essere proprio questo: un luogo dove ogni colore è accolto, rispettato e valorizzato. Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza della diversità come valore fondamentale: “viviamo in un tempo in cui la differenza spesso viene vista come una minaccia. Noi oggi, invece, celebriamo la differenza come una ricchezza. Ogni alunno, ogni insegnante, ogni famiglia porta qualcosa di unico. E questo rende la nostra comunità più forte, più umana, più vera».

La sindaca, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Pedace e al vicesindaco De Vico, hanno fatto il giro di tutti i plessi e tutte le classi per augurare alla dirigente, agli insegnanti, a tutto il personale scolastico e agli alunni, compresi quelli della scuola superiore, un proficuo anno scolastico.

Ai nostri ragazzi - ha commentato l’Assessore Pedace - dico di credere in sé stessi, nelle proprie capacità e di vivere la scuola come un luogo di crescita sociale ed emotiva oltre che culturale”. Mentre il vice sindaco Giovanni De Vico sottolinea come sia importante “il lavoro congiunto tra scuola e famiglia, una collaborazione essenziale per l’educazione dei nostri ragazzi».