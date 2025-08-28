In un clima di festa e partecipazione, la Lega Navale Italiana - Delegazione di Mirto Crosia - ha presentato ufficialmente alla cittadinanza la nuova imbarcazione ELIOS simbolo di impegno e solidarietà per la cittadinanza.

La barca ELIOS torna a nuova vita: da bene confiscato a strumento di solidarietà e legalità e sarà impiegata per attività sociali e inclusive. Alla cerimonia presenti il sindaco Maria Teresa Aiello, il delegato Antonio Graziani, il parroco Don Giuseppe Ruffo e autorità civili e religiose. Si è svolta nella mattinata odierna la cerimonia di presentazione dell’imbarcazione ELIOS il bene, affidato in gestione alla Lega Navale Italiana – Delegazione di Mirto Crosia, è stato mostrato alla cittadinanza nel corso di un evento partecipato e sentito, alla presenza delle autorità civili e religiosi.

D’ora in avanti sotto il vessillo della Lega Navale, ELIOS sarà impiegata in progetti di solidarietà, educazione ambientale, formazione nautica per giovani e attività inclusive rivolte a persone con disabilità o in condizioni di fragilità sociale. «Restituire alla comunità un bene confiscato significa restituire dignità e fiducia nel valore della legalità - ha dichiarato il sindaco Maria Teresa Aiello - la rinascita di ELIOS è un messaggio forte: la giustizia può trasformare ciò che era strumento di illegalità in risorsa per il bene comune».

La cerimonia è stata arricchita da un momento spirituale e simbolico: la benedizione dell’imbarcazione da parte del parroco don Giuseppe Ruffo, che ha invocato protezione per coloro che navigheranno a bordo della ELIOS e ha ricordato come il mare, con la sua immensità, sia metafora di speranza e libertà.

I Delegati della Lega Navale di Mirto Crosia hanno espresso profonda soddisfazione: «ELIOS non è solo una barca. È un simbolo di riscatto e di impegno concreto. Sarà a disposizione della comunità, soprattutto dei più giovani, come strumento educativo, inclusivo e culturale.» L’inaugurazione si è conclusa con una breve dimostrazione in mare e un brindisi collettivo, tra applausi e commozione. Con ELIOS, la Lega Navale di Mirto Crosia rafforza la sua missione sociale e il suo radicamento sul territorio, promuovendo valori fondamentali come la legalità, la solidarietà e il rispetto del mare.