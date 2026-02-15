In riferimento alla rottura della condotta adduttrice “Soleo” nell’alveo del torrente Sangineto, la Sorical informa che, a causa delle persistenti condizioni di piena e dell’estensione del fenomeno alluvionale nell’area interessata, non è stato possibile procedere alla riparazione diretta della tubazione danneggiata, non essendo garantite le necessarie condizioni di sicurezza.

Al fine di ridurre al minimo i disagi e ripristinare il servizio idropotabile nel più breve tempo possibile, SORICAL ha disposto la realizzazione di un by-pass di circa 40 metri, necessario a superare il tratto compromesso e consentire la riattivazione della linea adduttrice.

Comuni interessati dal disservizio

Il disservizio idrico interessa i centri serviti dalla condotta “Soleo”, ovvero:

Belvedere Marittimo

Sangineto

Bonifati

Cetraro

Acquappesa

Guardia Piemontese

Fuscaldo

Le lavorazioni sono attualmente in corso e proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completamento dell’intervento. Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà non appena ultimata la messa in esercizio del by-pass. La Sorical ha anche precisato che i centri serviti dalla linea adduttrice “Petrosa” o da altri acquedotti non subiscono alcuna variazione della portata erogata.