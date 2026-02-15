Intervento straordinario di Sorical dopo la rottura nell’alveo del torrente a Sangineto: disservizi in sette comuni del Tirreno cosentino, lavori in corso fino alla riattivazione della linea
In riferimento alla rottura della condotta adduttrice “Soleo” nell’alveo del torrente Sangineto, la Sorical informa che, a causa delle persistenti condizioni di piena e dell’estensione del fenomeno alluvionale nell’area interessata, non è stato possibile procedere alla riparazione diretta della tubazione danneggiata, non essendo garantite le necessarie condizioni di sicurezza.
Al fine di ridurre al minimo i disagi e ripristinare il servizio idropotabile nel più breve tempo possibile, SORICAL ha disposto la realizzazione di un by-pass di circa 40 metri, necessario a superare il tratto compromesso e consentire la riattivazione della linea adduttrice.
Comuni interessati dal disservizio
Il disservizio idrico interessa i centri serviti dalla condotta “Soleo”, ovvero:
- Belvedere Marittimo
- Sangineto
- Bonifati
- Cetraro
- Acquappesa
- Guardia Piemontese
- Fuscaldo
Le lavorazioni sono attualmente in corso e proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completamento dell’intervento. Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà non appena ultimata la messa in esercizio del by-pass. La Sorical ha anche precisato che i centri serviti dalla linea adduttrice “Petrosa” o da altri acquedotti non subiscono alcuna variazione della portata erogata.