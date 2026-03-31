Finale fortunato per Simona, concorrente calabrese protagonista della puntata di Affari Tuoi, che è riuscita a portare a casa 50mila euro grazie al gioco finale della Regione Fortunata.

Simona, residente a Rende e originaria della provincia di Catanzaro, durante la partita non è stata particolarmente fortunata con i pacchi, perdendo via via i premi più alti e arrivando alla fase conclusiva con poche possibilità di vincita importante. A cambiare la serata è stato però il gioco finale.

Nel primo tentativo Simona aveva scelto la Liguria, ma la regione fortunata non è uscita. Al secondo giro, su consiglio del padre che l’ha accompagnata in studio durante la puntata, la concorrente ha deciso di puntare sul Veneto. Una scelta che si è rivelata vincente: la regione fortunata era proprio il Veneto e Simona ha così conquistato il premio da 50mila euro.

Una vincita arrivata sul finale, dopo una partita complicata, che ha comunque regalato una bella soddisfazione alla concorrente calabrese e alla sua famiglia.