Appuntamento martedì 12 maggio alle ore 20 presso l’hotel San Francesco di Rende
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Ilenia Petracalvina, giornalista, conduttrice ed autrice televisiva, ospite del Rotary Club Cosenza. Autrice di molte inchieste, parlerà del delitto di Sara Scazzi, avvenuto nell’agosto del 2010, mettendo a luce risvolti e particolari meno noti al grande pubblico. Inevitabili saranno anche i riferimenti al delitto Garlasco, recentemente tornato agli onori della cronaca di cui, la Petracalvina, è una delle giornaliste più esperte. L’incontro si svolgerà martedì 12 maggio, alle ore 20.00 presso l’Hotel San Francesco di Rende.