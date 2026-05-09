Ilenia Petracalvina, giornalista, conduttrice ed autrice televisiva, ospite del Rotary Club Cosenza. Autrice di molte inchieste, parlerà del delitto di Sara Scazzi, avvenuto nell’agosto del 2010, mettendo a luce risvolti e particolari meno noti al grande pubblico. Inevitabili saranno anche i riferimenti al delitto Garlasco, recentemente tornato agli onori della cronaca di cui, la Petracalvina, è una delle giornaliste più esperte. L’incontro si svolgerà martedì 12 maggio, alle ore 20.00 presso l’Hotel San Francesco di Rende.