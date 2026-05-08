Cabarettista e conduttore tv, sarà protagonista della nuova puntata della rubrica di LaC Tv: il legame con la Calabria, gli inizi sul palco e le priorità della sua vita
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Dalla classifica delle priorità che contano nella sua vita, alla grande passione per questa terra. Dal palco della piazzetta in Presila cosentina, dove ha iniziato ad esibirsi da giovassimo, alla definitiva popolarità televisiva. Paolo Marra come non lo avete mai "visto". Cabarettista, conduttore tv, si racconta senza filtri nella nuova puntata della rubrica.
L’appuntamento con "Tracce, vite che lasciano il segno” è per oggi all’interno delle edizioni giorno (13.30) e sera (20.30) del Tg di LaC Tv.