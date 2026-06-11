Dall’Università della Calabria alla Camera dei Deputati. È il percorso che ha portato Aurora Guidelli a ricevere uno dei più prestigiosi riconoscimenti nazionali dedicati ai giovani talenti universitari italiani.

La giovane laureata triennale in Economia Aziendale all’Università della Calabria, conclusa con il massimo dei voti e la lode, è stata insignita del Premio America Giovani per il Talento Universitario, promosso dalla Fondazione Italia USA e assegnato ai migliori laureati provenienti dagli atenei italiani.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’8 giugno a Roma, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, dove sono stati celebrati studenti e studentesse distintisi per l’eccellenza del loro percorso accademico e per gli importanti risultati conseguiti durante gli studi universitari.

Per Aurora Guidelli il riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso costruito con impegno, determinazione e costanza, premiato oggi a livello nazionale.

Oltre al Premio America Giovani, la laureata calabrese ha ottenuto una borsa di studio che le consentirà di accedere al Master in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”, percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Italia USA con l’obiettivo di formare una nuova classe dirigente capace di operare in contesti internazionali e valorizzare le eccellenze italiane nel mondo.

Insieme ad altri giovani laureati calabresi selezionati per merito, Aurora avrà così l’opportunità di approfondire temi legati alla leadership, alla diplomazia economica, alle relazioni internazionali e alla promozione del sistema Paese.

Un traguardo che assume un valore particolare anche per l’Università della Calabria, che continua a distinguersi nella formazione di giovani professionisti capaci di emergere nei principali contesti nazionali e internazionali. La storia di Aurora Guidelli diventa così anche il racconto di una Calabria che investe sul sapere, sul talento e sulla formazione come strumenti di crescita sociale ed economica.

Il Premio America Giovani rappresenta infatti non soltanto un riconoscimento accademico, ma una concreta opportunità di sviluppo professionale per giovani che hanno dimostrato eccellenza negli studi e potenzialità per il futuro.

Per la giovane laureata dell’Unical si apre ora una nuova fase del percorso formativo, con la possibilità di confrontarsi con esperti, professionisti e istituzioni in un contesto di alto profilo nazionale e internazionale.

Un risultato che porta ancora una volta il nome della Calabria tra le eccellenze italiane e che conferma come il merito e la preparazione possano trasformarsi in opportunità concrete per le nuove generazioni.