Dopo il riconoscimento conferito a Enzo Monaco, patron del Peperoncino Festival, un altro protagonista della storia cittadina si prepara a ricevere la prestigiosa benemerenza. Le Chiavi della Città di Diamante saranno consegnate anche al professor Mario Pagano, storico patron di TeleDiamante, per oltre quarant’anni protagonista della comunicazione, della vita sociale e della promozione culturale della città e dell’intera Riviera dei Cedri.

L’annuncio a sorpresa

L’annuncio, a sorpresa, è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026/27, quando il sindaco Achille Ordine e l’assessore Francesco Bartalotta hanno comunicato l’intenzione dell’amministrazione comunale di avviare l’iter per il conferimento della prestigiosa civica benemerenza. Un riconoscimento che intende premiare decenni di impegno ininterrotto nella comunicazione e nella promozione sociale e culturale di Diamante, attraverso un’attività che, nel corso degli anni, ha accompagnato e raccontato la crescita dell’intera comunità.

Una storia lunga oltre 40 anni

Insieme alla sua famiglia e ai suoi collaboratori, il professor Pagano è riuscito a trasformare una semplice emittente locale in un vero e proprio simbolo identitario della città. TeleDiamante ha raccontato eventi, personaggi, politica, manifestazioni, momenti di festa e di partecipazione popolare, diventando nel tempo una sorta di memoria audiovisiva collettiva di Diamante. Una storia lunga più di quarant’anni, custodita in una vera e propria teca di ricordi, iniziata nel 1981 con le immagini delle partite di calcio del Diamante e proseguita nel 1982 con la prima operazione Murales, fino alle attività e alle iniziative raccontate dall’emittente sino ai giorni nostri.

Pilastro della comunità diamantese

Il percorso del professor Pagano, tuttavia, non si è limitato all’ambito televisivo. Il suo impegno ha attraversato anche la vita sociale e aggregativa della comunità, con particolare attenzione ai giovani. In qualità di delegato del Centro Sportivo Italiano e primo Assessore al turismo della città, ha promosso attività sportive e numerose iniziative ricreative, contribuendo a creare occasioni di incontro e socializzazione capaci di coinvolgere intere generazioni.

Emozione tangibile

Particolarmente emozionante è stato il momento dell’annuncio. Il professor Mario Pagano, visibilmente commosso, ha accolto la notizia con profonda gioia, esprimendo la propria gratitudine all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Diamante. Attorno all’iniziativa si è registrato un unanime apprezzamento da parte dei presenti e dei giornalisti intervenuti alla conferenza stampa. Tra loro anche il professor Enzo Monaco, già destinatario del riconoscimento e patron del Peperoncino Festival, che rappresenta un altro dei protagonisti della storia culturale e promozionale della città.

L’iter amministrativo

Adesso si apre formalmente l’iter amministrativo per il conferimento della civica benemerenza. La relativa delibera di Giunta dovrà successivamente passare al vaglio del Consiglio comunale, chiamato a esprimersi per il via libera definitivo alla consegna delle Chiavi della Città, prevista durante le festività natalizie quando Telediamanate festeggerà 45 anni di ininterrotta attività. «Siamo certi che l’assise accoglierà la proposta all’unanimità», ha sottolineato fiducioso il primo cittadino Ordine.

Un legame profondo

Le Chiavi della Città diventano così il simbolo di un legame profondo e duraturo tra il professor Mario Pagano e Diamante. Un legame costruito nel tempo, attraverso migliaia di immagini, racconti, iniziative e momenti condivisi, che hanno accompagnato la vita della comunità per più di quattro decenni. TeleDiamante è stata non soltanto una voce, ma anche uno specchio della città, capace di conservarne la memoria e di raccontarne l'evoluzione. Diamante si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più longevi. Un riconoscimento che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, vuole essere soprattutto un grazie a Mario Pagano, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga storia, per aver trasformato una televisione locale in un patrimonio di memoria e identità condivisa.