La collaborazione con l’azienda Rem ha reso possibile ogni progetto e iniziativa dedicata alle famiglie e al loro futuro. Ecco gli appuntamenti in programma per sabato 29 e domenica 30 novembre

La Fondazione “Il Cuore in una Goccia” festeggia 10 anni di attività a sostegno della vita nascente, delle fragilità prenatali e delle famiglie. Dieci anni di assistenza, formazione, ricerca scientifica e cultura della solidarietà.

Rem, partner storico della Fondazione, celebra insieme a tutti questo importante traguardo. La collaborazione con Rem, azienda calabrese da sempre impegnata a sostenere e promuovere la missione della Fondazione, ha reso possibile ogni progetto e iniziativa dedicata alle famiglie e al loro futuro.

La partecipazione di Rem si distingue per l’impegno personale e familiare, incarnando valori di condivisione e solidarietà. Gli eventi del Decennale: Sabato 29 novembre, 8:30-13:30 Incontro Nazionale presso l’Hotel Europa, Via Kennedy, Rende. Un momento per ripercorrere il percorso della Fondazione, celebrare i risultati raggiunti e anticipare i progetti futuri, con tante sorprese per i partecipanti.

Sabato 29 novembre, ore 20:00 Galà di beneficenza con ospiti illustri, intrattenimento e focus sulla missione della Fondazione. Rem sarà protagonista come partner principale, sottolineando il suo impegno costante a sostegno della vita.

Domenica 30 novembre, ore 10:30 Santa Messa presso l’Hotel Europa, celebrata da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, e S.E. Mons. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto- Nicotera-Tropea, in segno di ringraziamento per le famiglie e per il futuro lavoro della Fondazione.

Insieme a Rem e agli altri partner storici, la Fondazione continua a seminare accoglienza e speranza per le famiglie colpite da patologie prenatali. Rem dice “Sì” alla vita insieme alla Fondazione Il Cuore in una Goccia. #sayestolife