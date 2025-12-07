A Domanico è nato un progetto che profuma di meraviglia, tradizione e delicatezza artigianale: il primo presepe all’uncinetto realizzato interamente a mano in tutta la Calabria. Un’opera unica nel suo genere, che unisce arte, memoria e identità locale, firmata dall’instancabile creatività dell’artista Paola Brunetti e sostenuta dalla ProcivArci “Serre Cosentine” di Carolei.

Ogni personaggio, ogni filo intrecciato, ogni minuscolo dettaglio racconta una storia. È il racconto silenzioso di mani che lavorano, di gesti antichi che tornano attuali, della capacità di trasformare la lana in emozione e la tradizione in un dono alla comunità. Il presepe non è solo un’opera decorativa: è un ponte tra passato e presente, un abbraccio che restituisce dignità alle attività storiche del territorio grazie agli elementi che Brunetti ha inserito ispirandosi alla vita quotidiana di un tempo, come racconta CaroleiReport.

L’opera è stata mostrata in anteprima a pochi visitatori, che hanno potuto toccare con mano la cura dei particolari e la potenza narrativa delle figure. Un lavoro che emoziona e sorprende per la sua originalità, capace di portare nel periodo natalizio un messaggio di comunità, bellezza e partecipazione. L’artista, in una breve intervista realizzata sul posto, ha raccontato la nascita dell’idea e il lungo lavoro che l’ha trasformata in realtà, un percorso fatto di pazienza, passione e amore per il paese.

La grande inaugurazione è fissata per domenica 8 dicembre, a partire dalle 17, nella sede della Protezione Civile. Sarà un momento di condivisione e stupore, un’occasione per riscoprire il significato più autentico del Natale attraverso l’arte del fare e il calore del territorio.