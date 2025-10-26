La settimana appena trascorsa è stata segnata dal ritorno delle correnti atlantiche su tutta la regione. Piogge sparse e forti venti hanno interessato gran parte della Calabria, con raffiche che nel Catanzarese hanno superato i 130 km/h.Anche nella giornata di domenica continueranno ad affluire correnti occidentali, accompagnate da venti localmente moderati.

️ Domenica con temperature in aumento

Per la giornata odierna sono attese condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio regionale, con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Qualche nube più compatta si presenterà lungo il versante tirrenico e nelle aree interne, dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi, specie nel pomeriggio.

Le temperature sono previste in deciso aumento: l’arrivo di aria più calda da Sud farà impennare i termometri su tutta la Calabria. Valori molto elevati per il periodo si registreranno soprattutto lungo il versante ionico, dove saranno possibili punte di 27-29°C sulla bassa Calabria, nel Crotonese, Reggino e Cosentino.

Già da domani, tuttavia, aria più fresca raggiungerà la regione, determinando un nuovo e generale calo termico, con temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.