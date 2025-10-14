Al termine della riunione di Giunta, il dirigente competente è stato incaricato di valutare questa ipotesi dal punto di vista tecnico e la decisione finale sarà presa nei prossimi giorni
La Giunta Comunale di Rende, riunitasi nella giornata odierna, ha ampiamente discusso la situazione degli impianti sportivi.
Nel corso della riunione si è affrontata anche la questione dei campetti di calcio a 5 di Villaggio Europa interessati di recente da un incendio. È emersa la volontà dell’Amministrazione Comunale di valutare la fattibilità della gestione diretta dell’impianto da parte dell’Ente.
Il Dirigente competente è stato incaricato di valutare tecnicamente questa ipotesi. Il Comune, pertanto, si è riservato di assumere una decisione definitiva nei prossimi giorni.