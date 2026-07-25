Dalla Sila al Pollino, passando per i borghi dell'entroterra: ecco dove alzare gli occhi al cielo per ammirare la Via Lattea, le stelle cadenti e le costellazioni estive
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Se nei centri urbani l'inquinamento luminoso rende sempre più difficile osservare la Via Lattea, la provincia di Cosenza conserva ancora luoghi dove il buio è protagonista e il firmamento torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza.
Tra fine luglio e agosto, inoltre, il cielo regala uno degli spettacoli più attesi dell'anno: le Perseidi, il celebre sciame meteorico conosciuto come "stelle cadenti di San Lorenzo", visibili già dagli ultimi giorni di luglio con il picco previsto nella seconda settimana di agosto.
Ecco dieci luoghi dove vale la pena fermarsi, spegnere il telefono e alzare gli occhi.
1. Monte Botte Donato
Con i suoi 1.928 metri è la cima più alta della Sila. Lontano dalle grandi sorgenti luminose e immerso nel Parco Nazionale, offre uno dei cieli più limpidi della Calabria. Nelle notti senza Luna la Via Lattea è ben distinguibile a occhio nudo.
2. Lorica e il lago Arvo
Di giorno è una delle mete più amate dell'estate silana, ma dopo il tramonto regala un'atmosfera completamente diversa. Le acque del lago riflettono il cielo stellato, creando uno scenario perfetto anche per gli appassionati di fotografia notturna.
3. Monte Curcio
Conosciuto soprattutto per gli impianti sciistici, d'estate diventa uno dei migliori punti panoramici della Sila. L'orizzonte è ampio e la quota permette di ridurre l'effetto dell'umidità atmosferica.
4. Piano Ruggio
Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, è una delle mete preferite dagli astrofili calabresi. L'assenza quasi totale di illuminazione artificiale permette di osservare costellazioni, nebulose e ammassi stellari con estrema nitidezza.
5. Campotenese
Alle porte del Pollino, offre cieli particolarmente bui e una visuale aperta verso nord. È uno dei punti migliori per seguire gli sciami meteorici estivi.
6. Valle del Mercure
Tra Laino Borgo e Mormanno si trovano alcune delle aree meno illuminate dell'intero Mezzogiorno. Qui il cielo mantiene caratteristiche ideali per l'osservazione astronomica durante gran parte dell'anno.
7. Monte Cocuzzo
Affacciato sul Tirreno, nelle serate limpide permette di osservare contemporaneamente il mare e un cielo ricco di stelle. Dalla vetta si gode di un panorama che spazia dalla costa fino all'entroterra.
8. Le campagne della Valle dell'Esaro
I territori attorno a San Marco Argentano, Malvito, Mottafollone e Santa Caterina Albanese, lontani dalle principali arterie stradali, conservano un cielo sorprendentemente buio e poco conosciuto anche dagli stessi cosentini.
9. L'Alto Savuto
Borghi come Panettieri, Bianchi, Colosimi e Carpanzano, grazie alla limitata illuminazione pubblica e alla posizione montana, rappresentano luoghi ideali per chi cerca tranquillità e cieli limpidi.
10. Montea e l'entroterra del Tirreno
Tra Belmonte Calabro, Aiello Calabro e Serra d'Aiello si trovano diversi punti panoramici dove l'inquinamento luminoso è ancora contenuto. Nelle serate più terse si possono distinguere chiaramente la fascia luminosa della Via Lattea e numerose costellazioni estive.
Perché qui si vedono più stelle?
Il motivo è semplice: meno luce artificiale significa maggiore contrasto tra il cielo e gli astri. L'illuminazione di strade, centri abitati e impianti industriali crea una "cupola luminosa" che nasconde gli oggetti più deboli del cielo notturno. In montagna e nelle aree interne questo fenomeno è molto meno marcato.
Quando andare
Il periodo migliore è quello compreso tra fine luglio e settembre, preferibilmente nelle notti senza Luna o con una falce molto sottile. Tra il 10 e il 13 agosto sarà possibile osservare il picco delle Perseidi, con decine di meteore ogni ora in condizioni meteo favorevoli.
Qualche consiglio
Per godersi davvero lo spettacolo è sufficiente portare una coperta, vestirsi con qualcosa di caldo anche in estate, evitare torce o schermi molto luminosi e attendere almeno venti minuti affinché gli occhi si adattino al buio. Le applicazioni dedicate all'astronomia possono aiutare a riconoscere pianeti e costellazioni, ma il consiglio migliore resta uno solo: spegnere il telefono e guardare il cielo.