La voce è preoccupata, come quella di uno che ne ha viste tante e adesso si prepara ad affrontare una nuova battaglia. Roberto Calabria, direttore del SER.D. di Cosenza, ha letto gli articoli di cronaca che certificano l’arrivo sul mercato della temibile droga shaboo, sequestrata dai carabinieri di Lattarico a un presunto spacciatore residente a Montalto Uffugo.

Direttore Calabria, aveva mai sentito parlare di questa droga Shaboo?

Finora, soltanto nei convegni scientifici dedicati alle nuove sostanze stupefacenti. Si tratta di una droga diffusa da qualche anno a Milano e Roma, dove il traffico è gestito prevalentemente da cinesi.

Quindi, il SER.D. di Cosenza non ha mai avuto in cura pazienti che avessero assunto la droga Shaboo?

No. Abbiamo avuto in carico una sola persona che aveva consumato in una città del Nord una sostanza stupefacente simile alla Shaboo e poi, dopo il rientro a Cosenza, ha deciso di rivolgersi a noi.

A quale droga si riferisce?

Ai catinoni sintetici, tra cui Mefedrone e Flakka: sono molecole ottenute in laboratorio, note anche come “sali da bagno”. Agiscono a livello di sistema nervoso centrale, determinando un forte stato di eccitazione.

Anche la Shaboo si presenta sottoforma di cristalli di ghiaccio…

Esattamente, infatti è nota anche come “droga del ghiaccio”.

In che modo può essere assunta?

In alcuni Paesi, la Shaboo è venduta direttamente in compresse. Altrimenti, vengono deglutite piccole schegge di sostanza, accompagnate da un liquido per facilitarne l’assunzione. Ma non escludo che la droga possa anche essere sniffata.

Quali sono i danni che la Shaboo causa all’organismo?

Partiamo da un dato: si tratta di una droga dieci volte più potente della cocaina. Le conseguenze sull’organismo sono numerose e tutte molto gravi: aumento della pressione sanguigna, compromissione del funzionamento dei reni, dell’apparato vascolare e pericoloso aumento della temperatura corporea, soltanto per fare qualche esempio.

Quali invece gli effetti e i danni sul cervello?

La droga Shabo o causa disturbi psichici, tra cui le allucinazioni. Dopo l’assunzione, si sperimenta un forte stato di euforia. Come tutte le metanfetamine, azzera la fatica, inibisce il sonno e la fame. Il sistema cognitivo e la memoria subiscono un brusco deterioramento: basta una sola dose per creare dipendenza.

In base alla sua esperienza professionale, chi sono i principali consumatori di droga Shaboo?

Purtroppo la Shaboo, così come tutte le altre droghe sintetiche, è destinata a dilagare tra giovani e giovanissimi: la curiosità e la ricerca dello sballo a tutti i costi li spinge a sperimentare le nuove sostanze presenti sul mercato di spaccio e nei luoghi del divertimento.

Quali consigli dare ai genitori per aiutarli a cogliere i primi campanelli d’allarme?

La Shaboo e le droghe sintetiche in generale producono comportamenti stravaganti, aggressivi e persino violenti. È importante non sottovalutare segnali anche minimi, come repentini cambi di umore nei propri figli. Questa droga è inodore, quindi più difficile da individuare. Allo stesso tempo, la sua composizione la rende facilmente riconoscibile: potrebbe sembrare sale da cucina, invece causa effetti devastanti su corpo e cervello.