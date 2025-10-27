Il musicista cosentino ha annunciato con gioia la nascita del piccolo Francesco, venuto alla luce sabato 25 ottobre alle 3:14 all’ospedale di Cosenza. Mamma e bambino stanno bene
Grande gioia per il musicista e cantautore cosentino Sasà Calabrese, che sabato 25 ottobre, alle ore 3:14, è diventato papà del piccolo Francesco.
Il bimbo è venuto alla luce presso l’Area Nascite dell’Ospedale di Cosenza, dove mamma e neonato stanno bene.
Un momento di felicità immensa per l’artista, molto amato dal pubblico calabrese, che ora può dedicare la sua melodia più dolce: quella del primo vagito di suo figlio.