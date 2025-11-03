VIDEO | Biagio Faragalli pubblica un video alle prime luci dell’alba mostrando i danni a una linea appena riparata: “Stanotte l’hanno riaperta. L’acqua è un bene pubblico e noi la difenderemo”

“Sono le sette e mezza di mattina. Ieri sera siamo venuti a fare l’intervento su questa linea, stanotte la stessa linea è stata aperta: è un sabotaggio vero e proprio”.

Con queste parole, il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, ha denunciato in un video pubblicato sui suoi canali social un presunto atto di sabotaggio ai danni della rete idrica comunale.

Nel filmato, girato all’alba, il primo cittadino mostra la conduttura oggetto dell’intervento e spiega con tono fermo: “Stiamo cercando le telecamere, penso che le troviamo e vi troviamo. Così la finiamo, perché l’acqua è un bene pubblico e noi stiamo lavorando tanto per difenderla”.

Il riferimento è a una linea idrica sulla quale il personale comunale e le squadre tecniche erano intervenute solo la sera precedente per riparare una perdita. Qualcuno, nelle ore successive, avrebbe riaperto manualmente il punto di chiusura, compromettendo il lavoro appena completato e rischiando di lasciare senz’acqua parte della popolazione.

La denuncia del sindaco arriva in un momento delicato, mentre il Comune è impegnato in una campagna di monitoraggio e manutenzione straordinaria della rete, per contrastare sprechi e furti d’acqua.

“Difendere l’acqua pubblica significa difendere il diritto di tutti - ha aggiunto Faragalli -. Non tollereremo comportamenti che mettono a rischio un servizio essenziale”.