L’Amministrazione comunale di Scalea, guidata dal Sindaco Mario Russo, annuncia con soddisfazione l’approvazione e il finanziamento dell’intervento di efficientamento dell’Aviosuperficie di Scalea, per un importo complessivo di € 1.892.786,00, nell’ambito delle risorse regionali destinate agli interventi strategici di sistema.

La Giunta comunale ha approvato la relativa scheda progettuale, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori, prendendo atto della nota della Regione Calabria (prot. n. 665573 del 10.09.2025), con la quale è stata formalizzata la concessione del finanziamento.

Un grande risultato

Si tratta di un risultato di grande valore per la città e per l’intero comprensorio dell’Alto Tirreno Cosentino, che potrà finalmente contare su un’infrastruttura efficiente, moderna e funzionale, capace di sostenere la crescita del turismo, dei collegamenti e delle opportunità economiche dell’area.

«Questo finanziamento rappresenta un passaggio concreto e strategico nella visione di sviluppo che la nostra Amministrazione sta portando avanti fin dai primi giorni del suo insediamento” – ha dichiarato il Sindaco Mario Russo. – “L’Aviosuperficie di Scalea è una risorsa preziosa, che merita di essere valorizzata e resa pienamente operativa per servire non solo la nostra comunità, ma l’intero territorio circostante».

Rilevanza strategica

L’intervento rientra nella programmazione regionale che ha individuato l’efficientamento dell’Aviosuperficie di Scalea come progetto di rilevanza strategica per la Calabria.

«Il finanziamento conferma la capacità di interlocuzione istituzionale e la credibilità del nostro Comune nei confronti della Regione Calabria e degli altri enti territoriali, e segna l’inizio di una nuova stagione di investimenti mirati, basati su una visione chiara di sviluppo sostenibile, infrastrutturale e turistico».

L’Amministrazione comunale ringrazia gli uffici tecnici per il lavoro svolto con competenza e tempestività e ribadisce il proprio impegno a trasformare le opportunità in risultati concreti, ponendo le basi di un’azione amministrativa fatta di scelte, di progetti e di fatti, che restituisce fiducia e prospettiva alla comunità di Scalea.