Nel corso dell’esperienza universitaria, capita di incontrare persone che attraversano questo spazio limitandosi a viverlo; più raramente, invece, si incontrano figure capaci di interpretarlo, comprenderlo e, in qualche misura, trasformarlo. Enrico Lia appartiene a questa seconda categoria. Il suo percorso non si è mai esaurito nella dimensione individuale dello studio o del risultato personale, ma si è progressivamente definito come un impegno costante rivolto agli altri, agli studenti, alle loro esigenze spesso inascoltate.

Ciò che colpisce, osservando il suo operato, non è soltanto la continuità dell’impegno, ma la qualità con cui esso si è manifestato: una competenza maturata sul campo, nel confronto diretto con le dinamiche universitarie, accompagnata da una notevole capacità di gestione delle situazioni, anche le più complesse. Questioni burocratiche, difficoltà legate ai percorsi accademici, disorientamento di fronte a un sistema non sempre immediatamente accessibile: in tutte queste circostanze, Enrico ha rappresentato per molti un punto di riferimento concreto, capace non solo di ascoltare, ma di intervenire con lucidità ed efficacia.

Coerenza, responsabilità e spirito di servizio sono le parole d'ordine della candidatura di Enrico Lia nel Consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria

La sua figura si è distinta, inoltre, per una dote non scontata: la capacità di tenere insieme dimensione umana e responsabilità istituzionale. In un contesto in cui la rappresentanza rischia talvolta di ridursi a un ruolo formale, egli ha dimostrato come essa possa invece tradursi in presenza reale, in mediazione consapevole tra studenti e struttura accademica, in costruzione paziente di soluzioni condivise. Non si tratta soltanto di “fare”, ma di comprendere a fondo i meccanismi, di orientarsi all’interno di essi e di renderli più accessibili per gli altri.

È alla luce di questo percorso che la sua candidatura al Consiglio di Amministrazione assume un significato preciso. Non come semplice avanzamento, ma come naturale prosecuzione di un cammino già tracciato, fondato su coerenza, responsabilità e senso del servizio. Il CDA, in questo senso, non rappresenta un punto di arrivo, ma un luogo ulteriore in cui mettere a frutto un’esperienza maturata nel tempo, ampliandone la portata.

L’intervista nasce proprio da questa consapevolezza: non solo quella di trovarsi di fronte a un candidato, ma a una figura che ha già dimostrato, nei fatti, di saper interpretare il ruolo della rappresentanza con serietà e competenza. Un’occasione, dunque, per approfondire non soltanto i contenuti di un programma, ma la visione di università che lo sostiene, fatta di partecipazione, attenzione e responsabilità condivisa.