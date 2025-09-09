Il sindaco Labonia: «Ordine urbano, accoglienza e grande partecipazione popolare. Ora al lavoro per scuole e nuova programmazione culturale»

L’estate 2025 di Pietrapaola si chiude con un bilancio positivo. Una stagione che ha visto residenti e ospiti protagonisti in un percorso che ha unito eventi culturali, servizi efficienti e una comunità capace di accogliere e organizzarsi al meglio. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuela Labonia, ha coordinato interventi mirati per affrontare l’emergenza idrica e garantire ordine urbano, pulizia e raccolta differenziata, anche a fronte di un forte incremento delle presenze.

Labonia: «Esempio di organizzazione e accoglienza»

«Questa estate – ha dichiarato Labonia – abbiamo dimostrato un grande esempio di efficienza e accoglienza. Servizi ordinati e momenti di socialità e cultura hanno reso Pietrapaola un modello di organizzazione».

Eventi di punta e partecipazione popolare

Tra gli appuntamenti più seguiti, la Festa di Santa Maria Assunta con lo spettacolo pirotecnico che ha richiamato circa 10mila presenze, e la Notte Petrupalisa, animata da musica popolare, stand enogastronomici e il percorso artistico dei murales curato dall’Associazione Ricchizza. Famiglie storiche del borgo hanno riportato in vita tradizioni culinarie come la Strazzata.

Profumi, ritmi e navette per il borgo

Dalla Madonnina fino alla Chiesa, passando per piazza Rio e via Roma, i visitatori hanno potuto degustare piatti tipici preparati da ristoratori e aziende locali. Musica itinerante e performance popolari hanno animato i rioni. Impeccabile il servizio navetta gratuito che ha agevolato l’afflusso al centro storico. La stagione si è chiusa in marina con l’evento Beat ’90 Circus, festa multigenerazionale di musica e spettacolo circense.

Verso scuole e nuova programmazione

Archiviata l’estate, l’Amministrazione guarda avanti, con priorità all’apertura delle scuole e alla programmazione culturale e turistica dei prossimi mesi. «La nostra azione di governo – ha concluso Labonia – resta quella dell’ascolto e della condivisione, la strada giusta per sostenere le ambizioni di crescita di Pietrapaola».